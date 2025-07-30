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雲嘉國家級警報響！雨彈升級3縣市大豪雨 持續淹水警戒

世界500強 124家陸企上榜

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

2025《財富》世界500強排行榜昨（29）日發布，進入榜單的中國大陸（含香港）公司數量為124家，比去年減少四家，數量僅次於美國，位居第二。

美國今年共計138家公司上榜，比上年減少一家，位居各國之首。其中，沃爾瑪連續第12年成為全球最大公司，亞馬遜保持第二，中國國家電網位列第三，排在第四和第五位的分別是沙特阿美和中國石油。

而台灣企業位列榜單的有：鴻海（2317）位居28名、台積電位居126名、廣達位列348名、台灣中油位居第494名及緯創第496名。

大陸五家互聯網巨頭京東、阿里巴巴、騰訊、拼多多和美團在競爭格局下持續增長，排名均有所上升。

其中，拼多多的排名相比去年大幅躍升，排名上升176名，位居第266位，為排名提升最多的陸企。

此外，華為時隔兩年重返前100名，位列83名。

今年《財富》世界500強排行榜企業的營業收入總和約為41.7兆美元，年增約1.8%，超過全球GDP的三分之一。500家上榜公司的資產總額和淨資產總額均達到自《財富》世界500強排行榜創立以來的最高峰。

大陸汽車及汽車部件企業成為一大亮點，共有十家進榜。奇瑞排名躍升152位至第233名；比亞迪排名提升52位至第91名，首次進入前百。

《財富》雜誌進一提到，這些企業仍在帶動中國大陸汽車，尤其是電動汽車加速的走向全球市場。

財富 榜單 拼多多

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