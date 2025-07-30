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雲嘉國家級警報響！雨彈升級3縣市大豪雨 持續淹水警戒

陸新央企 長安集團成立

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸新央企「中國長安汽車集團有限公司」（新長安集團）昨（29）日在重慶舉行成立大會，註冊資本達人民幣200億元，是繼中國一汽集團、東風汽車集團後的又一家汽車行業央企，目標瞄準全球市場。

長安汽車6月公告，母公司兵器裝備集團收到大陸國務院國有資產監督管理委員會通知，批准對兵器裝備集團實施分拆。其汽車業務分拆為一家獨立央企，由國務院國資委履行出資人職責。

據了解，這家新央企擁有117家分公司和子公司，業務範圍涵蓋汽車整車及零部件、汽車銷售、金融及物流服務、摩托車業務等。集團擁有長安汽車、湖南天雁、東安動力等上市公司，資產總額達人民幣3,087億元。集團共有員工11萬人，年營業收入規模達人民幣3,400億元。

新長安集團提出目標，即到2030年整車產銷超過500萬輛，營收規模達到人民幣6,000億元，進入全球汽車銷量前十。其中，新能源汽車銷量要達到360萬輛，海外銷量占比超過三分之一。

該集團負責人表示，新央企將著力打造智能汽車機器人、飛行汽車、具身智能等，探索海陸空立體出行新生態，並加速全球化發展，加快開拓東南亞、中東非洲、中南美洲、歐亞、歐洲五大區域市場。

規模 達人 人民幣

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