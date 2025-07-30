陸下半年經濟聚焦三主線 中央政治局會議將登場…可望定調政策

大陸多部門近期密集召開經濟形勢座談會、年中工作會或相關記者會，透露未來工作重點。下半年政策主線將聚焦擴內需、反內捲、穩房市股市等三大主線。同時，各機構關注即將召開的中共中央政治局會議，該會將為下半年經濟政策定下路線。

美媒華爾街日報報導，中共中央政治局會議召開前夕，政策改革預期升溫，並提及需關注幾項重點：一是面對內捲式競爭必要實施的供給側改革；二是提出刺激經濟的政策訊號；三是針對「十五五」規劃的線索。

報導引述高盛經濟學家研報指出，大陸官方決策者認為沒有必要在短期內推出大範圍、大規模的刺激措施，並認為政治局會議可能只會重申提振內需以穩出口、穩就業和穩房市的承諾；但野村經濟學家認為沒有掉以輕心的餘地，因按照以往經驗，下半年經濟基本面可能會明顯惡化。

上海證券報梳理近期大陸各項會議召開主題，並理出被提及最多的關鍵字。

其中，「擴大內需」、「提振消費」成為各大部委下一步施政重點時的高頻詞，也是排名首位的任務。

在此次年中會議即將召開之際，官方釋放的信號表明，大陸政府終於開始認真著手遏制工業產能過剩問題，以重振經濟。這引發了外界對一項全面供給側改革方案的預期，但以往的先例讓人對實際政策行動是否會與官方表態相符心存疑慮。

報導引述多位專家分析認為，擴內需仍然要靠財政政策和貨幣政策發力，包括超長期特別國債支持消費品以舊換新政策或擴圍至服務消費，促進服務消費發展；結構性貨幣政策工具將繼續發力支持科技創新、提振消費等主線。

而此前大陸官方多次預告的「新型政策性金融工具」有望在下半年落地。

中信證券首席經濟學家明明認為，新型政策性金融工具再度發力，不僅將延續對傳統基礎設施領域的支持，還會將資金精準導向科技創新、擴大消費、穩定外貿等重點領域。

第二個重點關鍵字則為「反內捲」，而這波反內捲政策被市場視為「供給側改革2.0」。中泰國際首席經濟學家李迅雷分析，不同於十年前的供給側結構性改革，本輪「反內捲」在全國統一大市場建設的框架下，以市場化思維、法治化理念加強行業治理、推動落後產能有序退出，強調公平競爭和市場秩序。

第三個重點「穩住股市樓市」依舊是大陸政策焦點。

中國首席經濟學家論壇理事長連平認為，下半年應從供給端與需求端再度加大房地產調控力度，他個人建議官方應進一步適度下調房貸利率，優化個人住房財稅優惠政策。