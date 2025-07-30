兩岸快遞／陸民航局關注業界採購 波音訂單有望增加

經濟日報／ 本報訊

香港南華早報29日引述知情人士指出，大陸民航局已要求國內各家航空公司更新2025年及以後的機隊採購和更新計畫，且特別問及計畫是否包含波音的逾期訂單，以及還會與這家美國飛機製造商進行哪些討論，這或意味著波音在大陸的訂單將增加。大陸民航局局長宋志勇28日已會見波音全球集團總裁尼爾森，環球時報社評指出，美方企業主動訪問大陸，顯示「合作已非選項，而是必需」，美方「別無選擇」。

北京／小米AI眼鏡搶市 拚三年出貨逾500萬副

小米AI眼鏡項目負責人李創奇29日對外披露，AI眼鏡項目由小米創辦人、董事長兼CEO雷軍親自拍板同意立項，並設定三年內年出貨量突破500萬副的目標。他指出，首款AI眼鏡上市後迅速售罄，實際銷量數倍於內部預期。

北京／智譜釋出新AI模型 使用成本低於DeepSeek

大陸「AI六小虎」之一的智譜近期宣布釋出全新GLM-4.5人工智慧（AI）模型，並稱其為至今為止規模最大的開源模型。智譜創辦人兼執行長張鵬表示，該款模型使用成本較DeepSeek更低，由於新模型是開源，開發人員將可免費下載和使用。

上海／世界人工智慧大會閉幕 31個項目集中簽約

2025世界人工智慧大會閉幕，31個項目集中簽約，涵蓋智能駕駛、具身智能等領域。閉幕日大會接待了156個採購團組，組織了60場項目路演，早期創業項目現場展示交流225個，初創企業與投資人有效對接超過2,000人次，現場觸達意向客戶超1,200人次。

上海／擴大自動駕駛開放區域 爭取年內浦東測試區全覆蓋

上海市經信委二級巡視員、汽車產業處處長韓大東透露，上海將有序擴大自動駕駛開放區域，爭取在今年內實現浦東新區自動駕駛測試道路全域開放，同步推動奉賢、閔行區域開放。全市計畫到2027年，開放區域面積2,000平方公里、道路長5,000公里。

杭州／建立科技企業培育板 加大與上交所、深交所合作

浙江省公開徵求意見，提到強化區域性股權市場建設，支持杭州、寧波等地區展開股權投資和創業投資轉讓試點，加大與上交所、深交所和北交所的對接合作，建立「科技企業培育板」，推動投融資對接功能，助力更多科技型中小企業轉板上市。

深圳／索尼在加州提起訴訟 指控騰訊侵權

日本遊戲大廠索尼互動娛樂控告大陸網路公司騰訊。索尼在加州聯邦法院發起版權和商標侵權訴訟，指責騰訊抄襲其遊戲《地平線》（Horizon）系列。索尼稱，騰訊即將推出《荒野起源》，複製《地平線》多個獨特元素，構成了侵犯版權和商標權的行為。

香港／穩定幣條例8月生效 鼓勵有意申請牌照機構聯繫

香港《穩定幣條例》將於8月生效，香港金管局29日下午就穩定幣發行人監管制度，舉行技術簡報會。金管局表示，截至29日，尚未發出任何牌照，預料最快明年初發牌。金管局並指，8月1至31日期間，鼓勵有意申請牌照機構透過電郵聯繫金管局，表達意願。

香港／大陸資金流入港股創高 全年看增73%

今年以來，北水（大陸資金）流入香港股市的規模已達港幣8,200億元（約新台幣3.1兆元），已超過去年全年港幣8,080億元的歷史高位。滙豐投資管理預測，2025年全年北水流入有望達港幣1.4兆元，較去年增長73%。這一趨勢彰顯大陸投資者對香港市場熱情。

波音 美方 民航局

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