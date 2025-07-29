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IMF調高陸今年經濟增速預期至4.8%

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
國際貨幣基金（IMF）29日發布報告指出，將大陸2025年的增長率較4月的預期上調了0.8個百分點，達到4.8%。（新華社）
國際貨幣基金（IMF）29日發布報告指出，將大陸2025年的增長率較4月的預期上調了0.8個百分點，達到4.8%。（新華社）

國際貨幣基金（IMF）29日發布報告指出，將大陸2025年的增長率較4月的預期上調了0.8個百分點，達到4.8%。報告表示，一方面是2025年上半年大陸經濟活動強於預期，一方面則是因為中美實際關稅仍比4月預期的低很多。

第一財經報導，IMF在7月29日發布的最新《世界經濟展望》（WEO）報告中，將全球經濟情況描述為「在持續的不確定性中，保持脆弱的韌性」。

IMF預計，2025年全球經濟增長率為3.0%，2026年為3.1%，分別比2025年4月WEO的預測調高0.2個和0.1個百分點。IMF稱，這反映出由於加徵關稅的預期，全球經濟活動提前的水平強於此前預期。

其中，IMF將大陸2025年的增長率較4月WEO預期上調了0.8個百分點，達到4.8%。IMF稱，這一上調反映了2025年上半年大陸經濟活動強於預期，且中美實際關稅仍比4月預期的低很多。

IMF表示，此前公布的大陸實際GDP年增長率超出預期。這主要是由出口推動，大陸對美國的銷售額下降被對世界其他地區的強勁銷售所抵消。此外還有在較小程度上受到財政措施支持的消費所推動。IMF將大陸2026年的增長率也上調了0.2個百分點，至4.2%。

通膨方面，報告指出，大陸通膨率預計將與4月的預測基本保持不變，因為國內能源價格低於當時的預測，核心通膨率在2025年小幅上調至0.5%，在2026年小幅上調至0.8%。這些修正反映了近期高於預期的數據以及關稅的降低。

IMF 通膨

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