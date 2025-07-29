小米世界500強排名297 提升100位創新高

2025年《財富》世界500強29日發表，小米集團排名第297位，創新高，且連續7年上榜，排名較去年提高100位，創下2019年上榜以來的最大進步。

五家中國互聯網巨頭阿里巴巴、騰訊、京東拼多多和美團排名均有所上升，分別為18、32、44、266、327。至於，小米位列第297，提升100位。

2024年小米營收強勁反彈。財報資料顯示，2024年小米集團營收大增35%至人民幣3,659億元，經調整淨利潤年增長41.3%，達人民幣272億元，創史上最強財報。2024年第4季度，小米季度營收首次超過人民幣1,000億，刷新單季營收歷史紀錄。

小米手機、汽車、大家電三大增長曲線，均實現強勁增長。手機業務2024年營收年增長21.8%達1,918億元，全球出貨量1.69億支，年增15.7%，成為行業增長最大貢獻者。汽車等創新業務強勢崛起，2024年營收達人民幣328億元，小米SU7汽車上市9個月交付量即達13萬6,854輛。IoT與生活消費產品業務營收年增30%達人民幣1,041億元，智慧大家電業務全面爆發，空調、冰箱、洗衣機出貨量均創歷史新高。

小米集團董事長兼CEO雷軍表示，2025年小米將繼續保持30%以上的增長速度。

今年第1季，小米在中國手機市場的占有率重返第一，第2季小米手機啟動量再度在中國市場排名第一。在全球手機市場，截至2025年第2季，小米連續20個季度穩居前三。

2025年6月，小米首款休旅車YU7發表，短短18小時鎖單量就超過24萬台，創下中國汽車工業新紀錄。7月，小米汽車交付量超過30萬輛，僅用15個月就達成這一成績，創下新勢力車企交付速度紀錄。

堅持深耕底層核心技術，使小米向「全球新一代硬核科技引領者」的目標不斷邁進。2025年5月，小米發表自主研發設計的旗艦SoC「玄戒O1」晶片，成為中國大陸首家、全球第四家能自主研發設計3奈米旗艦SoC的企業。

小米SU7 Ultra量產車以7'04"957的成績，成為紐北最速量產電動車，SU7 Ultra原型車以6'22"091的成績，成為紐北官方圈速榜第三。

過去5年，小米研發投入人民幣1,020億元，在晶片、作業系統、人工智慧、汽車「三電」等核心技術領域取得一系列突破。雷軍表示，未來5年（2026-2030）小米在核心技術研發上將再投資人民幣2,000億元。