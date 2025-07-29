華為Mate 80手機最快10月發表 將搭載麒麟9030晶片

華為Mate 80系列手機是華為今年下半年最受關注的旗艦手機，預估最快將在今年10月發表，陸媒也傳出可能提前到9月發表來強碰蘋果iPhone 17手機，華為Mate 80並將首次搭載全新麒麟9030晶片。

新浪財經報導，華為麒麟 9030晶片的性能預計比麒麟 9020 提高 20% 或更多，這也就意味著新的麒麟 9030晶片 的性能可能會比 2023 年的麒麟 9000S 提高 50% 到 60%。

華為Mate 80系列將支持低軌衛星通訊和eSIM功能，並且正在進行eSIM功能的測試。這一消息引發了廣泛關注，尤其是在手機通訊技術方面的創新。

eSIM就是嵌入式SIM卡，將傳統SIM卡直接集成到晶片中，免去物理SIM卡的需求，能有效節省設備內部空間。此前有爆料稱，華為9月發表的Mate XTs三折疊機將率先實現eSIM商用功能，如果進展順利，Mate 80系列也將在不久後推出這一功能。eSIM的引入為設備通訊方式提供了新的靈活性和便利性。

除了eSIM功能，華為Mate 80系列還將支持低軌衛星通訊技術。實際上，低軌衛星通訊早在去年發表的Mate X6典藏版上就已得到應用，華為常務董事余承東曾表示，低軌衛星互聯網系統仍在測試階段，預計將於2025年下半年開啟眾測。因此，Mate 80系列也有望率先搭載這一新技術，滿足未來通信的需求。

低軌衛星通訊的優勢在於能夠縮短智慧終端機與衛星之間的通信距離，顯著提高通信效率。在沒有基站或基站損壞的情況下，低軌衛星互聯網將成為極為重要的通訊補充，尤其在救援和科研等特定場景中具有重要意義。這使得華為Mate 80系列的通訊能力，特別是在極限環境下的表現，倍受期待。