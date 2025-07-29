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香港穩定幣尚未發牌 最快明年初上路

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
圖為香港中環交易廣場。中通社
圖為香港中環交易廣場。中通社

香港穩定幣尚未發牌，八月開始接納機構申請，相信最快明年初上路。但對持牌發行人監管的指引、與穩定幣相關的打擊洗錢及恐怖分子籌資的兩項監管制度先行公布，八月一日生效。

香港金融管理局今日發布「持牌穩定幣發行人監管指引」、「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引」（持牌穩定幣發行人適用），以及兩項指引的諮詢總結。兩套指引將在八月一日刊憲生效，意味著穩定幣的監管制度上路。

香港金管局公布前述指引，涵蓋審慎監管及反洗錢的監管要求，包括儲備監管要求，以及發行、贖回及分銷安排等。強調受監管的穩定幣業務仍處於起步階段，要「先嚴、走穩」，再按實踐經驗適度放鬆。以儲備為例，要有高品質及高流動性的全額儲備。金管局同時發布，與發牌制度及申請程序相關的「穩定幣發行人發牌制度摘要說明」及「原有穩定幣發行人過渡條文摘要說明」。

香港金管局表示，截至目前，尚未發出任何牌照。在八月一日至卅一日期間，鼓勵有意申請牌照的機構以電郵聯繫金管局，表達意願。金管局將與已表達意願的機構安排會面，就其發行穩定幣的構想和計畫進行溝通，以便個別機構考慮是否正式提交申請。

香港金管局助理總裁（貨幣管理）何漢傑說，對於某些資產價格波動，當局甚至會要求超額儲備。而發牌要求包括合規性、具體性、可持續性三大範疇。

行人 香港 穩定幣

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