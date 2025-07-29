香港穩定幣與離岸人民幣掛鉤？港金管局：目前主要談及港元、美元

香港穩定幣條例即將在8月1日上路，而外界關注香港穩定幣跟離岸人民幣掛鉤一事，金管局副總裁陳維民29日在穩定幣發行人監管制度技術簡布會上透露，暫時與金管局有接觸過的機構，主要都談及較常見的自由流通貨幣，例如港元、美元等。他也透露，首階段牌照將會於明年初發出。

綜合香港經濟日報、香港電台報導，陳維民說，「如果有人真的想發人民幣的話，我們都會好像其他（貨幣）種類的考慮，首先要看使用的場景，他期望上甚麼類型的客戶，將來發（穩定）幣後，我們會要求儲備是盡可能跟隨所發的幣，所以在人民幣資產上，你是想著用甚麼人民幣資產來做你的儲備？這些都是我們需要了解的問題。」

值得注意的是，陳維民續指，人民幣目前不是完全自由兌換，故任何人如果想發人民幣穩定幣，可能要就上述問題提出較周全的想法和計劃，當局才可以審視及考慮。

陳維民表示，金管局對發行人申請者希望發行穩定幣所掛鉤的幣種，持開放態度，「可以是多幣種，可以是單一幣種的穩定幣，甚至可以是一籃子法幣掛鉤的穩定幣，這是在我們的制度下允許的」。

陳維民表示，並無為當局或發行人設定要做到多少資金流入的目標，強調資金流入要視乎應用場景而定。他多番強調穩定幣發行要「穩」，不會期望穩定幣在起步階段會大規模或爆炸性增長，初期已做到很大業務規模或很強盈利的不確定性高，提醒大家要謹慎有關盈利前景。

陳維民再度重申，「沙盒」參與機構不一定可取得牌照。他表示，發牌要求有三個範疇，包括合規性、具體性及可持續性：在合規性方面，除了滿足監管要求，例如儲備資產的管理、贖回、風險管理及反洗黑錢外，特別提到要遵守香港及其他地區的法規，尤其跨境支付場景，需要遵守跨境應用的相關地區法規；具體性方面，金管局要求發行人有實在的應用場景，需要有切實可行的具體商業方案和落實計劃；可持續性方面，穩定發行人需要有足夠資源及流動資產，證明持續有心投放資源，並長遠需要有盈利能力，說服金管局其盈利模式才可經營。