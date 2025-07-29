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2025《財富》世界500強出爐...陸企數量位居第二 僅次美國

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
2025《財富》世界500強排行榜於29日發布，中國大陸共有130家公司上榜（該數字含台企），比去年減少3家，上榜公司數量僅次於美國，位居第二。圖取自財富中文網
2025《財富》世界500強排行榜於29日發布，中國大陸共有130家公司上榜（該數字含台企），比去年減少3家，上榜公司數量僅次於美國，位居第二。圖取自財富中文網

2025《財富》世界500強排行榜於29日發布，中國大陸共有130家公司上榜（該數字含台企），比去年減少3家，上榜公司數量僅次於美國，位居第二；小米連續七年上榜，並且較去年大幅提升100位，創下2019年入榜以來最大漲幅。此外，華為時隔兩年重返前100名，位列83名；拼多多成為排名提升最多的陸企。

今年《財富》世界500強排行榜企業的營業收入總和約為41.7兆美元，年增約1.8%，超過全球GDP的三分之一。500家上榜公司的資產總額和淨資產總額均達到自《財富》世界500強排行榜創立以來的最高峰。

報告指出，大陸130家上榜公司的2024年營收總額約為10.7兆美元，相比去年133家上榜公司，營收總額下降約3%；平均銷售收入約為820億美元，低於上榜美國企業的平均收入1,058億美元，也略低於全榜500家企業的平均數。報告引述特約作者王志樂分析稱，在外部環境發生重大變化之際，中國企業正在面臨「從大到強」的內部嚴峻挑戰，後者意味技術、產品等硬實力的增強，以及戰略管理、合規管理等軟實力的增強。

美國今年共計138家公司上榜，比上一年減少1家，大公司數量繼續位居各國之首。

而台灣企業位列榜單的有：鴻海位居28名、台積電位居126名、廣達電位列348名。

在前十名榜單中，大陸企業佔有三位，分別是中國國家電網公司、中石油、中石化，分別位居第三、第五與第六位。

大陸五家互聯網巨頭京東、阿里巴巴、騰訊、拼多多和美團在競爭格局下持續增長，排名均有所上升。其中，拼多多的排名相比去年大幅躍升，排名上升176名，位居第266位。

在科技領域，進入2025年《財富》世界500強排行榜的高技術企業共34家，它們的平均營業收入為967億美元，平均盈利達181億美元，年增率分別增加為9.6%和24%。華為依然是這個領域大陸公司的龍頭，今年銷售額保持了增長勢頭，營收接近1,200億美元，但盈利相比去年有所下滑，約為87億美元。

在最賺錢的50家公司裡，中國科技公司包括了騰訊、阿里巴巴;在利潤率最高的50家公司裡，騰訊位居利潤率榜第9位，拼多多位列第12；在淨資產收益率最高的50家公司中，只有一家中國公司拼多多以超過36%的淨資產收益率位列第25位。

如單就大陸淨資產收益率來看，排名前列的大陸公司分別為：拼多多、紫金礦業、聯想集團、比亞迪、美團、寧德時代、騰訊控股、奇瑞控股。

財富 資產 拼多多

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