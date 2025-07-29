會見美企領袖團 大陸工信部長：鼓勵更多美資企業投資中國

大陸工信部部長李樂成，29日在北京會見美中貿易全國委員會董事會（USCBC）主席芮思博（Rajesh Subramaniam）率領的代表團時表示，希望美中貿易全國委員會為中美產業合作和經貿往來健康發展創造良好條件，鼓勵更多美資企業投資中國、紮根中國，積極參與中國新型工業化發展進程，提供更具競爭力的產品和服務，實現互利共贏。

「工信微報」微信公眾號報導，雙方就裝備機械、智慧製造等領域進行交流。李樂成還提到，工信部將一如既往為外資企業做好服務保障，致力於維護公平、公正、公開的市場競爭秩序，保障各類市場主體合法權益。

此行由聯邦快遞首席執行長芮思博（Rajesh Subramaniam）領軍，他同時擔任 USCBC 董事會主席。

包括美國賽默飛世爾科技公司、奧的斯全球公司、蘋果公司等企業代表參會，並就在華經營發展情況與有關司局進行溝通。這也是川普總統4月發動最新關稅戰以來，層級最高的美國企業代表團。

芮思博讚賞工信部支持外資企業在華發展的務實舉措，表示美中貿易全國委員會將繼續致力於促進美中經貿關係健康發展。

美中貿易全國委員會董事會此行正值美中貿易談判將於瑞典斯德哥爾摩展開之際。大陸國務院副總理何立峰在 7 月 27 日至 30 日，在瑞典與美國官員會面，進行新一輪經貿談判。

美中貿易全國委員會（US-China Business Council，USCBC）是一個促進美中貿易的私營非營利組織。由大約200家與中國大陸有貿易和業務往來的美國公司組成。該委員會是在白宮、美國國務院和美國商務部的支持下於1973年成立。

美中貿易全國委員會於1979年在北京開設辦事處。該委員會有許多會員，例如3M公司、Adobe、蘋果公司 、亞馬遜公司、美國銀行、可口可樂、華特迪士尼公司、 蓋璞和沃爾瑪。