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京東方入股彩虹光電位列第二大股東 陸面板產業整合加速

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸面板行業產業整合加速。大陸企查查顯示，彩虹光電日前發生工商變更，新增京東方為第二大股東，同時多位高管發生變更。代表京東方已完成對咸陽彩虹光電30%股權的收購，交易金額人民幣48.49億元。（取材自中關村線上）
大陸面板行業產業整合加速。大陸企查查顯示，彩虹光電日前發生工商變更，新增京東方為第二大股東，同時多位高管發生變更。代表京東方已完成對咸陽彩虹光電30%股權的收購，交易金額人民幣48.49億元。（取材自中關村線上）

大陸面板行業產業整合加速。大陸企查查顯示，彩虹光電日前發生工商變更，新增京東方為第二大股東，同時多位高管發生變更。代表京東方已完成對咸陽彩虹光電30%股權的收購，交易金額人民幣48.49億元（新台幣198億元）。

東方財富網分析認為，京東方透過參股方式整合彩虹光電在TV面板領域的技術累積和產能資源，可有效彌補在超大尺寸顯示市場的布局空白；而彩虹股份則能借助京東方的全球供應鏈體系提升營運效率。

此外透過股權整合，京東方在大陸高世代面板產能的集中度進一步提高，對抗行業周期性波動的能力增強，京東方的龍頭地位將進一步鞏固，在面板價格談判中擁有更大話語權，尤其在大尺寸TV面板細分領域。

彩虹光電成立於2015年，註冊資本人民幣142.5億元，是彩虹股份旗下核心面板業務平台，擁有多條G8.6液晶面板生產線。值得注意的是，此次交易後，京東方將成為僅次於彩虹股份的第二大股東，公司董事會同步完成改組，京東方系高管進入核心管理層。

2025年6月，京東方以人民幣48.49億元收購彩虹光電30%股權，成為第二大股東。彩虹光電是彩虹股份旗下核心營運主體，擁有一條G8.6 TFT-LCD產線，專注於32吋至100吋電視面板生產，2024年產能約1,466萬片，市占約5.8%，雙方合併產約占全球大尺寸LCD面板市場的31%。

京東方當時表示，本次收購符合京東方的發展戰略，有助於公司繼續鞏固和擴大競爭優勢，增強在行業內的影響力，推動公司整體業務競爭力的提升。

環球老虎財經報導，據洛圖科技（RUNTO）統計，京東方目前是面板行業的龍頭廠商，全年出貨量約5,970萬片，市占高達25.2%。

值得關注的是，今年年初，TCL科技控股子公司TCL華星，以人民幣26.15億元公開摘牌，受讓廣州樂金顯示20%股權。在此之前，TCL華星已斥資人民幣108億元收購樂金顯示80%股權。

待兩筆交易完成，TCL華星將擁有樂金顯示及其配套模具廠100%股權。西部證券研報指出，收購樂金顯示後，預計2025年TCL科技在全球LCD產能中的占比將達到25.2%，已接近京東方的市占率。

在此背景下，京東方透過收購可快速整合彩虹光電的產能資源，進一步擴大在全球面板出貨面積中的占比。

TCL 財富 人民幣

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