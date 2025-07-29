小米AI眼鏡傳由雷軍拍板 目標三年內出貨量超500萬副

小米AI眼鏡項目負責人李創奇29日對外披露，AI眼鏡項目由小米創辦人、董事長兼CEO雷軍親自拍板同意立項，並設定三年內年出貨量突破500萬副的目標。他也指出，首款AI眼鏡上市後迅速售罄，實際銷量數倍於內部預期。

小米AI眼鏡在6月正式發布，雷軍此前介紹，小米AI眼鏡擁有隨身AI入口，搭載1,200萬像素高清鏡頭，可沈浸式拍照、錄製視頻，支持第三方APP視頻通話、直播，實時分享，定價人民幣1,999元起。且上線後根據多家陸媒包括澎湃新聞、科創板日報等實地採訪，基本處於售罄狀態。

綜合搜狐科技、快科技報導，李創奇近日回顧該項目創立過程指出，2023年10月首次提交立項文檔未成功，2024年清明節前後再次推進，獲雷軍支持後加速推進，僅一年後便在人車家全生態發布會上亮相。他稱，產品發布後，雖備貨量已超過行業一半創業公司一年的量，仍迅速缺貨。

李創奇希望，三年內，能有機會借助小米平台推動智能眼鏡產業鏈向前多走一步，屆時小米AI眼鏡的年出貨量可能超過五百萬，中國已經有7億多的近視人群，智能眼鏡的出貨量可能會超五千萬。現階段，小米將產品重心放在打磨最核心的語音交互與AI能力上，致力於讓用戶能以最自然、高效的方式獲取信息、完成指令。

外界對於AI眼鏡定義仍存在許多疑問，中青報報導，Rokid相關負責人表示，市面上AI眼鏡可分成幾種類型：一是僅有音頻聽歌、打電話功能的眼鏡；二是在一的基礎上加上了攝像頭的眼鏡，可以用來拍攝，也可以借助AI分析眼前場景；三是在二的基礎上，鏡片具備顯示的功能，叫作AI+AR眼鏡；四是分體式AR眼鏡，需要有線連接主機；五是VR眼鏡，因為體積和眩暈的問題，已經連年走下坡路。目前有99%產品屬於第二類型，且小米AI眼鏡是典型代表。

近期阿里巴巴正式發布首款自研AI眼鏡「夸克AI眼鏡」技術研發進展。該款產品將深度融合阿里及支付寶生態：具備通義千問大模型和誇克最新AI能力，還支持高德導航、支付寶看一下支付、淘寶拍立淘、飛豬旅行的行程提醒等，等於深度整合阿里生態。將百鏡大戰帶向下一個階段。

2025年被視為「智能眼鏡元年」。國際數據公司（IDC）的數據顯示，2025年全球智能眼鏡市場出貨量預計達到1451.8萬副，中國大陸預計達到290.7萬副，分別年增42.5%和121.1%。