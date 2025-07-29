蘋果首次關閉大陸直營店 大連首家Apple Store下周六停業

蘋果中國官網顯示，Apple Store大連百年城店將於2025年8月9日20時停止營業。深圳新聞網指出，這成為蘋果中國首家關停的直營店。

針對停業的原因，上海界面新聞致電蘋果大連百年城店，客服稱「原因暫時不是很清楚」。對於停業後是否會在附近再開新店，該客服則表示，「暫時沒有收到通知」。

據報導，該店於2015年10月24日開業，是大連首家、遼寧省第二家蘋果官方直營店。該店關閉後，蘋果在大連將僅剩下恒隆廣場一家門店。

蘋果曾在五年前關閉過北京三里屯太古里線下直營店，但兩天後就在附近開了新店。因此，這次停業更像是營業地點的調整。

據當時新京報報導，位於北京三里屯太古里6號樓的蘋果Apple Store於2020年7月15日停業。該店從2008年7月開始運營，是蘋果在中國的第一家線下直營零售店。但在老店關閉後，位於不遠處的三里屯新店於當年7月17日正式開業，並進行全新升級，不僅面積更大，設計理念同步提升，更貼合 「沈浸式服務」 的用戶體驗定位。

界面新聞指出，此次關閉大連百年城店的同時，新的直營店在深圳即將開張。7月25日，蘋果中國官網宣布，Apple Store深圳前海一方城店將於8月16日開幕，這將是深圳第三家蘋果直營店。

官網信息顯示，目前蘋果在中國大陸共有49家直營店（包括大連百年城店和深圳前海一方城店）。其中，上海8家，北京5家。

界面新聞稱，近年來，蘋果在中國大陸的銷量和市占率出現下滑。專業諮詢服務機構IDC數據顯示，今年第二季，蘋果在中國大陸出貨960萬部，市占率13.9%，在中國智慧型手機市場的排名落居第五位。

行業分析師認為，蘋果iPhone仍依賴「擠牙膏式」升級，AI功能因數據合規問題未在中國落地，快充、影像等硬件配置也被大陸國產品牌超越。

此外，蘋果在大中華區的業績也出現下滑。2025年第二財季，蘋果大中華區營收為160.02億美元，較前一年同期衰退2%，為連續七個季度負增長。