大陸經濟不振拖累各產業 3個月4名民企老闆跳樓

中國在過去3個多月內，已有4名知名的企業創始人跳樓身亡。其中，北京居然智家董事長汪林朋，是11天內第2位身故的家居行業老闆。分析指出，這是受房地產拖累，當前中國家居行業深度危機的縮影。

財經媒體「吳曉波頻道」今天指出，從4月16日到7月27日，有4名知名的企業創始人正值50幾歲的壯年，卻以十分慘烈的非正常方式結束了自己的生命，他們是：紹興金點子紡織公司創始人畢光鈞、杭州西子電梯董事長劉文超、廣東靚家居創始人曾育周，以及汪林朋。

財經作家吳曉波說，這種情況在他研究的當代中國企業史上十分罕見。

他說，上述老闆創業時間都超過了20年，其企業規模在行業中都屬大中型，有人甚至曾是一省首富。這些悲劇的背後，是憂鬱症的困擾、經營業績的壓力、資金斷鏈的絕望、還是留置調查的後遺症造成，外界仍不得而知。

居然智家28日發布公告稱，公司實際控制人、董事長兼CEO汪林朋7月27日在家中不幸身故。

財聯社報導，今年4月18日，汪林朋被武漢市江漢區監察委員會留置並立案調查。公司隔天公告稱，汪林朋所持公司股份被司法凍結。就在汪林朋過世前幾天的7月23日，他才被解除留置措施，變更為責令候查。

南方都市報報導，居然之家（2024年改名為「居然智家」）2019年借殼上市時，市值達人民幣630億元（約新台幣2520億元），汪林朋透過持股61.94%身家達368億元，成為湖北首富。而2025年中國「胡潤排行榜」則顯示，其身家已縮水至125億元。

汪林朋被認為一定程度改變了中國的家居行業。居然智家指出，他將一個單店發展成為分布全國300多個城市，400多家家居賣場、購物中心的大型商業連鎖集團，開創並踐行「先行賠付，一站式服務」等理念。

然而，今年初春，居然智家交出上市以來最差成績單。2024年歸於母公司的淨利潤僅7.69億元，年減4成，是上市以來最低點，也是該司連續第3年業績下滑。

報導指出，汪林朋墜亡是家居行業深度危機的縮影。

數據顯示，今年1至5月，家具行業營收年減3.9%，利潤暴跌27.9%，超過半數上市家居企業預虧。

7月17日，靚家居創始人曾育周也是跳樓身亡，其公司同日進入破產清算。5月至今，另外兩家家居賣場企業紅星美凱龍的車建興、富森美劉兵也相繼被留置，3大家居賣場巨頭創始人同時陷入困境。

靚家居創立於2001年，總部位於廣州，曾擁有百家分店，分布於華南地區大型購物中心。根據7月中旬網傳的「停業通知」，靚家居受房地產行業影響，長期虧損，資不抵債，公司決定即日起停業。

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