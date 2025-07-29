開源又省錢？智譜稱新AI模型挑戰DeepSeek

大陸「AI六小虎」之一的智譜近期宣布釋出全新GLM-4.5人工智慧（AI）模型，並稱其為至今為止規模最大的開源模型。智譜創辦人兼執行長張鵬表示，該款模型使用成本較DeepSeek更低，由於新模型是開源，開發人員將可免費下載和使用。

據美國財經媒體CNBC報導，智譜最新的GLM-4.5系列模型，包括GLM-4.5和GLM-4.5-Air兩個版本，號稱在使用成本上將低於DeepSeek。智譜表示，相較於現有AI模型背後的邏輯，GLM-4.5 採用所謂「代理式 AI」（agentic AI）架構，能自動將任務拆解為多個子任務，以更高準確度完成工作。

張鵬稱，這款GLM-4.5只需要使用8個輝達（Nvidia）的H20晶片便可投入營運，而目前擁有足夠的運算能力，毋須額外購買更多晶片。至於訓練GLM-4.5的成本細節，他則未透露，僅表示之後會公開詳情。美國早前已批准恢復向大陸銷售輝達的H20晶片。DeepSeek曾稱V3模型訓練成本不到600萬美元，儘管部分分析人士認為這個數字低估實際成本，因為DeepSeek在硬體上累積投入超過5億美元。

另，在收費方面，智譜提到，新GLM-4.5模型輸入每100萬token收取11美分，DeepSeek R1則是14美分；而每百萬輸出token將收費28美分，DeepSeek收費則為2.19美元，輸入及輸出的收費較DeepSeek低21%及87%。阿里巴巴有份投資的北京月之暗面，其開發的Kimi K2，輸入每100萬token費用為15美分，輸出則為2.5美元。

港媒《明報》提到，智譜於2019年成立，是大陸「AI 六小虎」之一，其餘5虎分別為MiniMax、百川智能、月之暗面、階躍AI、零一萬物。6月底，OpenAI在一篇關於大陸AI進展的文章點名智譜。美國政府已將智譜列入實體名單，限制美國企業與其開展業務。

據悉，智譜近期傳出計劃轉至香港上市，阿里巴巴和騰訊控股等有份投資，據報集資約3億美元。