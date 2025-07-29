周大觀基金會送愛北京 籲大陸借鑒台灣學生團保助病童
北京7月底暴雨驟下，不過一場兩岸罹癌幼童與青少年相互勉勵的送愛活動仍如期登場。周大觀文教基金會29日在北京兒童醫院順義婦兒醫院，舉辦一場兩岸癌症患者的交流活動，並致贈助學金，基金會並表示希望能將台灣成功的「學生團體保險條例」，介紹給大陸參考。
周大觀文教基金會29日上午聯合北京兒童健康基金會、北京青愛教育基金會，在北京兒童醫院順義婦兒醫院舉辦「兩岸一家，讓愛起飛」活動，周大觀文教基金會偕多位台灣罹癌青少年，和大陸的多位癌童一起互相打氣，並互贈贈品，基金會另捐助大陸20位癌童助學金。
周大觀文教基金會創辦人周進華致詞時分享許多故事，並指出我們不讓任何罹癌的孩子孤獨去面對癌症，萬一癌童不幸往生，也希望父母不要怪罪所有的醫務人員，同時也不讓任何因為兒童不幸往生的父母或家人孤獨去面對悲傷。他說希望每年也能夠接待大陸的兒童、抗癌鬥士到台灣來生命之旅，「希望你們是不孤單也不寂寞的」。
大陸海峽兩岸關係協會副會長、兩岸交流基金管委會主任黃文濤則在致辭時提到，海協會兩岸交流基金作為本次公益活動的支持單位，能夠為兩岸青少年點亮生命之光，傳遞愛的力量，提供一些幫助，感到十分的高興和欣慰。他強調「讓我們為兩岸抗癌小勇士們祝福，讓我們共同努力，讓兩岸的明天更美好」。
活動除了有周大觀文教基金會頒發給20位北京兒童醫院受助者「抗癌圓夢助醫助學金」，還有周大觀《我還有一隻腳》圖書捐贈、小提琴捐贈、捐髮儀式，並有兩岸患癌者分享心路歷程，互贈贈品等，相當溫馨。
活動結束後，周進華受訪時表示，28年前到大陸時，上海兒童醫院的隔離病房是用塑膠套包起來，現在這30年來大陸進步不少，但是軟體還有醫務人員方面，台灣仍能給他們很多借鏡。他強調自己最心疼的就是當時有很多大陸鄉下來的癌症病童，治療一、兩次後就在家裡等死了，因為當時大陸醫保也不全面覆蓋，現在慢慢起來，但醫保仍沒有全面覆蓋，農民工僅約50%、其他是80%左右，此次最重要是拿在台灣奮鬥成功的「學生團體保險條例」來給他們參考，希望他們透過政協、立法等，從兩歲到研究所都可以幫上他們（病童）。
他說，舉凡包括罕見疾病、癌症還有所以身心障礙，甚至戶外教學的意外，集體中毒等等都可以幫忙，這個只有三分之一政府（資金）來幫忙它，其它都是健康的孩子來幫忙需要的孩子。他也提到，大陸平均每一個小時就有4名兒童確診罹癌，漫長治癌過程極為艱辛，亟需各界伸出援手。此次推廣捐髮，希望「一髮一愛」活動能在大陸生根，不用再從台灣那麼遠寄過來。而就台灣的部分，他表示現在醫務人員少了，希望教學醫院都不要「關床」，
至於兩岸交流方面，他表示，每年都會有一位大陸的全球熱愛生命獎章得主，而他希望大陸癌童能夠到台灣來做生命之旅，但受到政治的變動影響，「我們申請他們（大陸病童）入境就是關卡一堆，要急迫性、必要性，要這一大堆的東西，我們花了很多力氣解釋、去做這樣的事情」，他強調，希望兩岸需要都化繁為簡，「我們很謙卑的最主要是要讓這個愛可以給最需要的抗癌的鬥士跟家屬，給他們一點點溫暖」。
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