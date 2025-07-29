大陸國產奢侈品牌崛起 國際大品牌面臨挑戰
中國高端消費市場近年出現變化，部分消費者對首飾、美妝、包包等奢侈品的追求，逐漸轉向具有中國文化特色，且具有愛國情懷的國產品牌，對卡地亞、聖羅蘭等國際奢侈品牌形成挑戰。
華爾街日報報導，老鋪黃金、毛戈平、山下有松等中國本土品牌，雖在國際市場知名度有限，但憑藉本土設計與具有文化自豪感的品牌理念，逐漸獲得中國消費者的青睞。
35歲的北京消費者周小姐，過去認為黃金首飾不夠時尚，但隨著老舖黃金在中國形成排隊熱潮，加上看到融入中國風設計的飾品後，她也入手一條價值1600美金（約新台幣4萬8000元）的蝴蝶形吊墜。
西方奢侈品牌的高層們也注意到中國國產品牌帶來的威脅，如卡地亞（Cartier）母公司瑞士歷峰集團（Richemont）董事長魯柏特（Johann Rupert）今年5月曾表示，「『老鋪黃金』與民族主義和愛國情懷聯繫在一起」，有很多優勢。但他也強調「卡地亞是世界的」。
據諮詢公司貝恩（Bain）的數據，2024年中國大陸的奢侈品銷售額下降約20%，降至不足500億美元，其中大部分是西方品牌。
老鋪黃金去年在香港上市，股價飆升，公司市值超過150億美元。相比之下，古馳（Gucci）母公司開雲集團（Kering）股價過去一年下跌逾20%，因為中國市場增長的希望消退。
報導指出，由於中國經濟不確定性加劇，越來越多買家將購買奢侈品視為投資，傾向選擇保值的黃金首飾，或是寧可花錢買轉售不會虧錢的愛馬仕（Hermès）包包。
除高端奢侈品牌之外，中國國產品牌也在搶攻輕奢市場，如以簡約現代的設計而聞名的包包品牌「山下有松」，由中國設計師創立，其中一款熱賣包款售價售價529美元，與蔻馳（Coach）和Michael Kors相當。
化妝品則出現追求CP值的情況，中國化妝師同名品牌「毛戈平」，產品售價通常只有國際大牌的一半，甚至更低。如毛戈平一款100克的招牌保濕霜售價139美元，而蘭蔻（Lancôme）一款容量更小的頂級保濕霜售價為280美元。
報導指出，下一步要看這些中國品牌能否走向全球，老舖黃金上個月在新加坡開設首間海外門市，下一步將進軍日本，但西方消費者是否願接受基於中國傳統文化和審美的營銷，仍有待觀察。
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