快訊

2026藍白合有譜？他曝北市「合作空間」 這2縣市長也有機會

同意、不同意票數抄反！林德福控「僅這1里同意罷免」 中選會回應了

被移動過？新莊行李箱藏屍命案 發現人推測從中環路被丟進水溝

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸國產奢侈品牌崛起 國際大品牌面臨挑戰

中央社／ 台北29日電
老鋪黃金人潮眾多。（取材自澎湃新聞）
老鋪黃金人潮眾多。（取材自澎湃新聞）

中國高端消費市場近年出現變化，部分消費者對首飾、美妝、包包等奢侈品的追求，逐漸轉向具有中國文化特色，且具有愛國情懷的國產品牌，對卡地亞、聖羅蘭等國際奢侈品牌形成挑戰。

華爾街日報報導，老鋪黃金、毛戈平、山下有松等中國本土品牌，雖在國際市場知名度有限，但憑藉本土設計與具有文化自豪感的品牌理念，逐漸獲得中國消費者的青睞。

35歲的北京消費者周小姐，過去認為黃金首飾不夠時尚，但隨著老舖黃金在中國形成排隊熱潮，加上看到融入中國風設計的飾品後，她也入手一條價值1600美金（約新台幣4萬8000元）的蝴蝶形吊墜。

西方奢侈品牌的高層們也注意到中國國產品牌帶來的威脅，如卡地亞（Cartier）母公司瑞士歷峰集團（Richemont）董事長魯柏特（Johann Rupert）今年5月曾表示，「『老鋪黃金』與民族主義和愛國情懷聯繫在一起」，有很多優勢。但他也強調「卡地亞是世界的」。

據諮詢公司貝恩（Bain）的數據，2024年中國大陸的奢侈品銷售額下降約20%，降至不足500億美元，其中大部分是西方品牌。

老鋪黃金去年在香港上市，股價飆升，公司市值超過150億美元。相比之下，古馳（Gucci）母公司開雲集團（Kering）股價過去一年下跌逾20%，因為中國市場增長的希望消退。

報導指出，由於中國經濟不確定性加劇，越來越多買家將購買奢侈品視為投資，傾向選擇保值的黃金首飾，或是寧可花錢買轉售不會虧錢的愛馬仕（Hermès）包包。

除高端奢侈品牌之外，中國國產品牌也在搶攻輕奢市場，如以簡約現代的設計而聞名的包包品牌「山下有松」，由中國設計師創立，其中一款熱賣包款售價售價529美元，與蔻馳（Coach）和Michael Kors相當。

化妝品則出現追求CP值的情況，中國化妝師同名品牌「毛戈平」，產品售價通常只有國際大牌的一半，甚至更低。如毛戈平一款100克的招牌保濕霜售價139美元，而蘭蔻（Lancôme）一款容量更小的頂級保濕霜售價為280美元。

報導指出，下一步要看這些中國品牌能否走向全球，老舖黃金上個月在新加坡開設首間海外門市，下一步將進軍日本，但西方消費者是否願接受基於中國傳統文化和審美的營銷，仍有待觀察。

品牌 黃金 售價

延伸閱讀

身障協會理事長侵占善款買奢侈品 名車4件拍定...含骨董級BMW

1天5餐才抗老？日專家揭「長壽」黃金飲食法則 吃對點心更健康

影／竹聯幫明仁會爽賺2400萬 北市警攻堅破水房...逮10人送辦

枕頭不對可能誘發腦中風？百年寢具店老闆教你找到最好眠的黃金高度

相關新聞

大陸國產奢侈品牌崛起 國際大品牌面臨挑戰

中國高端消費市場近年出現變化，部分消費者對首飾、美妝、包包等奢侈品的追求，逐漸轉向具有中國文化特色，且具有愛國情懷的國產...

陸第三家汽車央企「新長安」今成立 劍指全球市場

中國長安汽車集團有限公司29日在重慶掛牌成立，成為三大央企汽車集團之一。澎湃新聞指出，目前「新長安」的工商註冊資本為人民...

長和售巴拿馬港口邀中資要角入局 學者：無法得罪中美

南華早報28日報導，由美國資產管理公司貝萊德（BLK-US）牽頭收購長江和記實業旗下港口資產的交易案，獨家談判期甫於7月...

美國麥當勞擬分批售港23店面 市值3.8億美元 營運不受影響

美國麥當勞總公司部署分批出售香港23個鋪位，市值約30億元（港幣，下同，約3.8億美元），首階段連租約出售8個正由香港麥...

花旗：陸育兒補貼政策對提振消費意義更大

北京當局《育兒補貼制度實施方案》28日出爐，宣布向全國派發育兒補貼，嬰幼兒在3歲以前，每年可領相當於台幣1萬5,000元...

陸企低價競爭漸失控 中共反內捲得大規模削減產能？

7月12日周六晚上10點25分，江西南昌紅谷灘區翠街上的手搖飲店「蜜雪冰城」距離打烊只剩5分鐘，但櫃檯上還擺了近30杯飲料沒人來取。店長告訴江西《江南都市報》，這些飲料估計是沒人要了。今天他們店做了2000多杯飲料，「不只是今天，上周也是，也扔了2、30杯」。另外，中國經濟周刊報導，四川一家手搖飲店「滬上阿姨」12日晚上8點半，店裡更有200多杯飲品還等著領取；13日，廈門則傳出有店家因大批飲料一直都沒人來拿，最後只能全部倒掉。 為什麼會有這麼多人訂了飲料又不來取？忘了？太忙？都不是，這只是人性的貪婪與市場的惡性競爭碰撞後引發的又一次亂象，也是中國大陸經濟「內捲」所產生的其中一種現象。中國市場各種內捲早就像是「打地鼠」遊戲一樣，官方這裡打擊、那裡又冒出來。而面對如此失控的現象，絕非單純修正《價格法》就能解決。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。