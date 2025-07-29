陸第三家汽車央企「新長安」今成立 劍指全球市場
中國長安汽車集團有限公司29日在重慶掛牌成立，成為三大央企汽車集團之一。澎湃新聞指出，目前「新長安」的工商註冊資本為人民幣200億元（約新台幣829億元），成為繼中國一汽集團、東風汽車集團後的另一家大陸汽車央企。
據央視新聞客戶端報導，上述這家大陸的新央企是由原兵器裝備集團實施分立，擁有117家分子公司。主要經營業務有汽車整車及零部件、汽車銷售、金融及物流服務、摩托車等。據了解，此次重組是大陸中央推動央企改革、優化國有資本布局的重要一步，也是提升大陸汽車產業競爭力的重要措施。汽車行業作為國民經濟支柱產業，整合步伐正在提速。
中國長安汽車集團負責人說，新央企未來將著力打造智能汽車機器人、飛行汽車、具身智能等新質生產力，探索海陸空立體出行新生態，並加速全球化發展，加快開拓東南亞、中東非洲、中南美洲、歐亞、歐洲五大區域市場。
從大陸全國組織機構統一社會信用代碼資料服務中心官網可見，中國長安汽車集團有限公司於2025年7月27日正式註冊成立，註冊資本人民幣200億元，法定代表人為朱華榮，註冊地在重慶市江北區。
此外，名為「中國長安汽車集團」的官方微博及官方微信公眾號均已開通，認證主體均為「中國長安汽車集團有限公司」，歸屬地為重慶。而官方微博28日也發文寫道，「新使命，新征程，共同見證，向新出發」。同時，配圖底下為旗下主要車型。
據澎湃新聞，長安汽車母公司中國兵器裝備集團已獲國務院批准分立，汽車業務將獨立為一家中央企業，由國資委履行出資人職責。同時，控股股東中國長安汽車集團更名為「辰致汽車科技集團」，工商變更已完成，實控權未受影響。分立後的兵裝集團股權將作為出資注入兵工集團。
據了解，長安汽車上半年銷量達135.5萬輛，創近八年新高，其中新能源與海外市場成為成長主力，新能源車銷量年增48.8%至45萬輛，海外銷量則年增49%，突破30萬輛。
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