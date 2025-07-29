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花旗：陸育兒補貼政策對提振消費意義更大

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸將對3歲以下嬰幼兒發放育兒補貼，但花旗認為，這項政策作為一項消費政策，較作為人口政策更有意義。（新華社）
大陸將對3歲以下嬰幼兒發放育兒補貼，但花旗認為，這項政策作為一項消費政策，較作為人口政策更有意義。（新華社）

北京當局《育兒補貼制度實施方案》28日出爐，宣布向全國派發育兒補貼，嬰幼兒在3歲以前，每年可領相當於台幣1萬5,000元的津貼。國際大行花旗發表報告認為，這項政策作為一項消費政策，較作為人口政策更有意義，有助於抵消「違規吃喝令」對消費的負面影響及「以舊換新」政策效應的遞減。

港媒《信報》指出，花旗估計，今年符合條件的育兒補貼總額人民幣1,170億元（約合新台幣4,843億元），占今年大陸社會消費品零售總額比重約0.23%。花旗稱，育兒補貼政策也象徵著北京當局在應對持續的人口挑戰方面邁出關鍵一步，但考慮到「門檻效應」，能否提振生育率尚有待觀察。亞洲其他經濟體的經驗表明，僅靠現金補貼難以扭轉人口下降的趨勢。

據了解，生育率領域的「門檻效應」是指，當總和生育率低於某個特定水準時，通常是1.5或1.3，即使放寬生育政策，亦很難顯著提高生育率。對此，花旗指，去年大陸的總生育率僅為1.2，人口連續第3年出現負增長，但出生率較上一年有所回升，使人口負增長態勢略微改善。

央視新聞28日報導指，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《育兒補貼制度實施方案》，明確對3歲以下嬰幼兒發放育兒補貼，以及補貼標準。自今年1月1日起，符合法令規定生育的3歲以下嬰幼兒可獲發放補貼，每孩每年3,600元，直到嬰幼兒年滿3歲，以緩解家庭養育壓力；而今年1月1日前出生、不滿3歲的嬰幼兒，以應補助月數折算計發補貼。

公開資料顯示，大陸出生人口自2016年後，連續7年下滑，直至去年（龍年）才有所回升。而發放育兒補貼政策，今年兩會已寫在大陸國務院總理李強的政府工作報告中，此前只有地方層級的補貼。據大陸醫保局年初公布的統計，目前已有23個省區在不同程度發放了育兒津貼，但各地發放方式、領取標準差異頗大，有的是一次性發放，有的則僅涵蓋第二、三胎。

此外，彭博此前曾引述聯合國的人口模型指，大陸總人口可能在2050年降至13億，到2100年則可能進一步降至8億以下。大陸人口下行趨勢很大原因是結婚率的急劇下滑，低結婚率可能導致出生率進一步下滑。

北京 生育率 育兒津貼

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