中國消費不振 智庫：增加民眾收入優化休假

7月12日周六晚上10點25分，江西南昌紅谷灘區翠街上的手搖飲店「蜜雪冰城」距離打烊只剩5分鐘，但櫃檯上還擺了近30杯飲料沒人來取。店長告訴江西《江南都市報》，這些飲料估計是沒人要了。今天他們店做了2000多杯飲料，「不只是今天，上周也是，也扔了2、30杯」。另外，中國經濟周刊報導，四川一家手搖飲店「滬上阿姨」12日晚上8點半，店裡更有200多杯飲品還等著領取；13日，廈門則傳出有店家因大批飲料一直都沒人來拿，最後只能全部倒掉。 為什麼會有這麼多人訂了飲料又不來取？忘了？太忙？都不是，這只是人性的貪婪與市場的惡性競爭碰撞後引發的又一次亂象，也是中國大陸經濟「內捲」所產生的其中一種現象。中國市場各種內捲早就像是「打地鼠」遊戲一樣，官方這裡打擊、那裡又冒出來。而面對如此失控的現象，絕非單純修正《價格法》就能解決。...

2025-07-29 09:00