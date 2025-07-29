快訊

沖繩JUNGLIA樂園遭負評灌爆！她點出3大問題：自稱樂園卻不顧及體驗

日本鬼屋試膽驚現「半白屍骨」 警證實：死者是台灣旅客

台股下跌211點收23,201點 台積電下跌10元收1,135元

中國消費不振 智庫：增加民眾收入優化休假

中央社／ 上海29日電

中國社會科學院金融研究所發布第2季宏觀金融分析報告指出，民眾收入預期轉弱制約服務消費成長，難以形成良性循環，建議增收減負、優化休假制度釋放服務消費潛力。

中國社會科學院金融研究所28日發布第2季宏觀金融分析報告。

據澎湃新聞、財新網等媒體報導，這份報告提到，中國第2季國內經濟延續「穩中向新」（穩定基礎上求突破）態勢，主要得益於出口強韌表現、消費需求逐步恢復、新動能（指新技術、新產業、新業態）成長壯大等。

報告提到，第2季耐用品消費較快成長，發展型消費穩步提升，原因在於消費品「以舊換新」政策發揮效果、網購促銷活動提前啟動、發展型消費穩步成長、「一老一小」（老年人與兒童）興趣消費高漲等。

物價持續低迷拖累名義經濟成長，報告強調，必須加大重視這一個問題，尤其是民眾收入預期轉弱，正在制約服務消費成長，難以形成「消費擴大—物價提升—工資成長」良性循環。

報告建議，宏觀調控重心在今年下半年應是強化財政、貨幣、產業、就業、社保等各項政策協同發揮，推進經濟供需平衡、物價合理回升，避免名義經濟成長偏慢，拉大宏觀、微觀經濟的溫差。

報告拋出5措施建議。

第1點，財政貨幣政策總量積極加大，結構調整優化；第2點為房地產調控政策必須「應出盡出」，才能打消觀望心態，包括加快存量需求釋放、優化存量房收儲機制、對房地產市場注入國家信用以化解房企流動性風險。

在釋放服務消費潛力部分，報告提出第3點建議，必須穩定、擴大就業，健全社會保障體系、提高服務消費補貼、優化休假制度。

第4點為落實中央城市工作會議精神，高品質推進「以人為本」內涵式城鎮化；第5點為加強「政府—行業—企業」協作，治理低價無序競爭。

中國國家統計局最新統計數據顯示，中國今年第1季國內生產毛額（GDP）年增5.4%、第2季年增5.2%。中國消費持續陷於通貨緊縮陰霾，今年6月消費者物價指數（CPI）成長率微增0.1%；這是今年2月以來，CPI成長率首度轉正。

成長率

延伸閱讀

外媒爆料：陸向華府抗議 川普政府拒絕賴總統過境紐約

大陸資本市場學會成立 陸證監會主席吳清任首屆會長

童子賢稱捐款花蓮被繞一手 李來希批：綠智庫負責人動機不純

解禁跡象？中歐領導人峰會前夕 曾遭陸制裁的德國智庫訪陸

相關新聞

長和售巴拿馬港口邀中資要角入局 學者：無法得罪中美

南華早報28日報導，由美國資產管理公司貝萊德（BLK-US）牽頭收購長江和記實業旗下港口資產的交易案，獨家談判期甫於7月...

美國麥當勞擬分批售港23店面 市值3.8億美元 營運不受影響

美國麥當勞總公司部署分批出售香港23個鋪位，市值約30億元（港幣，下同，約3.8億美元），首階段連租約出售8個正由香港麥...

花旗：陸育兒補貼政策對提振消費意義更大

北京當局《育兒補貼制度實施方案》28日出爐，宣布向全國派發育兒補貼，嬰幼兒在3歲以前，每年可領相當於台幣1萬5,000元...

陸企低價競爭漸失控 中共反內捲得大規模削減產能？

7月12日周六晚上10點25分，江西南昌紅谷灘區翠街上的手搖飲店「蜜雪冰城」距離打烊只剩5分鐘，但櫃檯上還擺了近30杯飲料沒人來取。店長告訴江西《江南都市報》，這些飲料估計是沒人要了。今天他們店做了2000多杯飲料，「不只是今天，上周也是，也扔了2、30杯」。另外，中國經濟周刊報導，四川一家手搖飲店「滬上阿姨」12日晚上8點半，店裡更有200多杯飲品還等著領取；13日，廈門則傳出有店家因大批飲料一直都沒人來拿，最後只能全部倒掉。 為什麼會有這麼多人訂了飲料又不來取？忘了？太忙？都不是，這只是人性的貪婪與市場的惡性競爭碰撞後引發的又一次亂象，也是中國大陸經濟「內捲」所產生的其中一種現象。中國市場各種內捲早就像是「打地鼠」遊戲一樣，官方這裡打擊、那裡又冒出來。而面對如此失控的現象，絕非單純修正《價格法》就能解決。...

人工智能…大陸已發布1509大模型 全球最多

大陸目前已發布1509個大模型，在全球已發布的3755個大模型中數量位居首位，中國人工智能技術化產業發展有望迎來新的突破...

陸3大電信商 推最新原創成果

在上海舉行的2025年世界人工智能大會上，大陸三大電信商紛紛推出自身最新的AI原創成果和應用進展，從算力、大模型、具身智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。