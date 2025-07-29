中國新汽車央企成立 長安集團加速開拓海外市場

新央企中國長安汽車集團今天掛牌成立，形成3大央企汽車集團。在中國汽車業競爭激烈的情況下，央企盼藉由整合提升競爭力；長安汽車集團的重點是人工智慧應用，並加速開拓海外市場。

根據中國央視新聞，中國長安汽車集團由前兵器裝備集團實施分立，擁有117家分子公司。主要經營業務有汽車整車及零部件、汽車銷售、金融及物流服務、摩托車等。

中國長安汽車集團負責人表示，新央企未來將著力打造智慧汽車機器人、飛行汽車、「具身智能」等，探索海陸空立體出行新生態，並加速全球化發展，加快開拓東南亞、中東非洲、中南美洲、歐亞、歐洲5大區域市場。

報導指出，這次重組是推動央企改革、優化國有資本布局的重要一步，也是提升中國汽車產業競爭力的重要舉措。汽車行業作為國民經濟支柱產業，整合步伐正在提速。至此，中國形成3大央企汽車集團，將更好助力智慧網聯新能源汽車產業發展。

中國長安汽車集團有限公司註冊資本人民幣200億元（約新台幣800億元），登記地位於重慶市。

數據顯示，長安汽車上半年銷量創近8年新高，為135.5萬輛，年增6.8%。新能源汽車和海外市場成為長安汽車增長的主要動力，上半年其新能源銷量達45萬輛，年增48.8%；上半年海外銷量突破30萬輛，年增49%。

今年6月，中國兵器裝備集團拆分，汽車業務單獨成立一家央企，直屬國務院國資委；兵器裝備集團的軍工業務，併入兵器工業集團。長安汽車從兵器裝備集團的下屬企業升級為一家獨立的中央企業，與東風汽車和一汽集團平級，成為中國3大央企汽車集團。

先前已有分析指出，隨著汽車行業日益競爭，央企、國企都面臨整合壓力，透過加大規模來降低成本，否則很有可能被淘汰。