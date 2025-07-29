上海工商聯人工智能專委會 成立
世界人工智能大會（WAIC）2025大模型論壇27日在上海舉行。論壇現場，上海市工商聯人工智能專委會正式成立。
中新社報導，上海市工商聯人工智能專委會由上海人工智能領域領軍企業、上市公司、高成長硬科技企業以及產業鏈相關企業組成，是上海市工商聯促進人工智能領域民營企業健康發展和民營經濟人士健康成長、推動人工智能技術和產業轉型深度融合的重要舉措。
上海市工商聯人工智能專委會首批主任單位由上海商湯智能科技有限公司、上海稀宇極智科技有限公司、上海階躍星辰智能科技有限公司、上海燧原科技股份有限公司、沐曦集成電路（上海）股份有限公司、上海天數智芯半導體股份有限公司、上海道客網絡科技有限公司、智元創新（上海）科技有限公司等企業組成。
首任輪值主任由上海商湯智能科技有限公司董事長、首席執行官徐立擔任。未來，上海市工商聯人工智能專委會將聚焦上海人工智能民營企業發展所需，圍繞促進技術發展、推動產業融合、開展科普宣傳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言