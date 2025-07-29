人工智能…大陸已發布1509大模型 全球最多

大陸目前已發布1509個大模型，在全球已發布的3755個大模型中數量位居首位，中國人工智能技術化產業發展有望迎來新的突破。

新華社報導，在2025世界人工智能大會上發布了中國人工智能產業創新成果展，展示產業最新進展。

根據中國信息通信研究院監測數據顯示，目前全球人工智能企業超3.5萬家，中國人工智能企業超5100家，全球占比約15%，產業規模持續壯大，形成覆蓋基礎底座、行業應用的完整產業體系。此外，全球人工智能獨角獸企業271家，中國71家，全球佔比約26%。

中國信息通信研究院院長余曉暉表示，今年以來基礎大模型的迭代速度加快，新的技術路線蓄勢待發，展現出了邁向通用人工智能的巨大潛力，中國人工智能技術化產業發展有望迎來新的突破。初步形成了領軍企業帶動、獨角獸崛起、專精特新生根、初創企業湧現的良好發展局面。

上市企業和獨角獸企業是推動中國人工智能產業發展的重要引擎。目前，中國人工智能上市企業超過300家，其人工智能的相關收入佔中國人工智能產業總體規模的七成左右。人工智能獨角獸的創新領域廣泛分佈，目前排名前五的包括大模型、自動駕駛、智能機器人、商業智能應用、智算芯片等。

余曉暉表示，中國人工智能產業不斷壯大，新技術、新應用、新業態不斷湧現，成為推動經濟社會高質量發展的重要引擎。目前已開始研究人工智能產業規模的測算方法，初步構建了相應的指標體系，並啟動了標準的制訂工作，相關的標準已經正式立項。