陸3大電信商 推最新原創成果

在上海舉行的2025年世界人工智能大會上，大陸三大電信商紛紛推出自身最新的AI原創成果和應用進展，從算力、大模型、具身智能、機器人，到生態構建、行業賦能等AI運用層出不窮。

中新社報導，中國電信董事長柯瑞文表示，中國電信全面擁抱人工智能，加快天翼雲作為國家雲向智能雲發展的步伐，打造「算力+平台+數據+模型+應用」一體化智能雲服務體系，更好賦能千行百業數智化轉型。

算力國產化、AI技術升級、AI應用落地、數實融合等均是電信運營商此次展示的重點。其中星辰大模型體系為央企中首個「全模態、全自研、全國產」大模型，已實現十億、百億、千億參數及開源。基於星辰大模型打造了50多個行業大模型和10多個內部大模型。星辰全鏈條AI服務能力目前在中國中車等十餘個央企落地應用，涵蓋能源、工業、交通、住建等多行業和領域。

在中國移動展台，五隻自研四足機器狗隨著音樂舞動，吸引觀眾的關注。搭載自研「靈犀2.0智能體」的AI手機、AI+智能座艙、具身智能機器人機器狗、各種AI硬件等展品，以數智化重塑個人生活體驗。

中國移動董事長楊傑表示，在「AI+」時代，中國移動將發揮新的「扁擔效應」，一方面，牽引科技創新，突破一批AI原創成果；另一方面，帶動產業創新，培育多元AI原生服務。此次發佈的「九天」基礎大模型3.0，基於中國移動自主研發大模型根技術，具備多模態能力、行業深度賦能特質，獲評「2024年央企十大國之重器」。

此外，由國家部委統籌指導的AI開源開放創新平台“煥新社區”在大會啟動，由中國移動牽頭，廣泛聯合骨幹央企、龍頭民企、新型研究機構等共同發起設立，旨在推動算力-數據-模型-應用全棧協同創新。

中國聯通新型數據產業底座及數據集平台、AI+醫療多種疾病輔助診療智能體兩項展品入選大會「中國人工智能產業創新成果展」。大會現場，中國聯通全面展示了「AI基礎設施、數據集、大模型、智能體、AI安全」五大核心能力。