獨家磋商已過 長和：售港案擬邀陸資加入

巴拿馬港口出售案出現最新進展。香港首富李嘉誠旗下的長和集團昨日在官網發布，出售巴拿馬港口的獨家磋商期已屆滿，集團仍在與財團成員進行討論，擬邀請來自大陸的主要策略投資者加入。

去年底，川普當選美國總統後，揚言要收回巴拿馬運河。今年三月四日，長和宣布與貝萊德集團和地中海航運旗下碼頭公司TiL組成的財團達成原則性協定，交易涉及和記港口全球四十三個港口資產，其中涉及巴拿馬港口。長和同意與該財團獨家磋商，至七月廿七日到期。

根據昨日長和在港交所發布的公告，獨家磋商期已屆滿，該集團仍在與財團成員進行討論，擬邀請來自大陸之主要策略投資者加入，成為財團的重要成員。同時，為使交易能夠獲得「所有相關監管機構和部門」的批准，財團的成員及交易架構將需要進行變更。該集團打算預留充分時間討論，以達成新安排。「在未獲得所有相關監管機構和部門批准前，本公司將不會進行任何交易」。

三月以來此事引起極大關注，並傳出北京正在推動大陸央企「中遠海運集團」參股財團。彭博社日前報導，中遠海運將尋求在貝萊德和地中海航運籌組的財團中獲得關鍵決策權。華爾街日報則提到，若中遠集團未能參與此交易，北京將阻止這項出售方案。

針對這項港口交易案，大陸市場監管總局反壟斷執法二司此前稱，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。長和昨日發布公告後，大陸外交部發言人郭嘉昆回應，大陸政府將依法進行監管，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護市場公平公正。