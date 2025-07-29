陸藥企巨頭恒瑞醫藥奪3,700億大單 H股收漲24.5%…刷新上市來紀錄

大陸創新藥對外授權交易（License-out）熱潮持續，大陸藥企巨頭恒瑞醫藥昨（28）日公告，與英國知名藥企葛蘭素史克（GSK）達成一項總潛在金額高達125億美元（約新台幣3,700億元）的專利授權協議，覆蓋一款處於臨床階段的呼吸系統創新藥及多達11個處於非臨床階段的候選項目。

恒瑞醫藥A股昨日強攻漲停（漲幅10%），收報每股人民幣62.04元，創近四年新高，總市值高達人民幣4,157億元；其H股更是收漲24.5%，每股港幣84.75元，刷新上市以來紀錄。

GSK將向恒瑞支付五億美元的首付款。如果所有項目均獲得行使選擇權且所有里程碑均實現，恒瑞將有資格獲得未來基於成功開發、註冊和銷售里程碑付款的潛在總金額約120億美元。恒瑞將有權向GSK收取相應的分梯次的銷售提成。

公告指出，恒瑞醫藥將HRS-9821專案（一款開發中的慢性阻塞性肺病創新藥）的全球獨家權利和至多11個項目的全球獨家許可的獨家選擇權（皆不含中國大陸、港澳台）有償許可給GSK。GSK將向恒瑞支付五億美元的首付款。如果所有項目均獲得行使選擇權且所有里程碑均已實現，恒瑞將有資格獲得未來基於成功開發、註冊和銷售里程碑付款的潛在總金額可達約125億美元。

恒瑞醫藥自2018年以來已累計完成14筆對外許可交易，潛在總交易額約140億美元，首付款總額超六億美元，並獲得部分合作夥伴股權。

近一次是與美國藥企默沙東（MSD）合作，將脂蛋白(a)口服小分子項目HRS-5346的大中華區外全球開發、生產及商業化權利授予對方，恒瑞收取兩億美元首付款，潛在里程碑付款最高17.7億美元，同時享有產品淨銷售額的銷售提成。

大陸創新藥企出海步伐持續加快，License-out交易呈現量價齊升態勢。年初至今，已有包括信達生物、三生製藥、復宏漢霖、和黃醫藥在內的多家企業密集披露海外合作進展，交易金額屢次刷新行業紀錄。