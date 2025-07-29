長和賣港口 擬邀陸資參與

香港首富李嘉誠旗下長和集團出售海外港口交易遲遲未定案。長和昨（28）日公告，出售港口一事的獨家磋商期已屆滿，但仍在與收購財團成員進行討論，擬邀請來自中國大陸的主要策略投資者，加入成為財團重要成員。

公告指出，為使交易能獲得所有相關監管機構和部門的批准，財團的成員以及交易架構將需要進行變更。

該集團打算預留充分的時間進行相關討論，以達成新安排。公司已多次聲明，在未獲得所有相關監管機構和部門批准前，將不會進行任何交易。

大陸外交部昨日則指，中國政府將依法進行監管，堅決維護國家主權和發展利益。

據彭博報導，大陸央企中國遠洋海運集團洽談加入買方財團，並要求在財團中擁有否決權或同等權力，以阻止任何可能會損害中國利益的決定。

華爾街日報日前引述知情人士報導，若中遠海運未能參與交易，中方將阻止長和出售港口。