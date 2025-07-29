兩岸快遞／陸育兒補貼方案上路 三歲前每年可領1.5萬元

中共中央辦公廳、國務院辦公廳28日發布「育兒補貼制度實施方案」，明確補貼對象和標準。從今年1月1日起，對符合法律法規規定生育的三周歲以下嬰幼兒按年發放補貼，現階段國家基礎標準為每孩每年人民幣3,600元（約新台幣1.5萬元），發放補貼至嬰幼兒年滿三周歲。

北京／MSCI中國指數目標價 高盛上調6％

高盛指出，MSCI中國指數升至四年高位，中美貿易緊張關係緩和是主要關鍵，重要的是外資對中資股興趣增加，惟他們對中資股的配置仍偏低，故該行將MSCI中國指數12個月目標價上調6％。

北京／抖音保障直播主權益 推「主播安心入會」政策

抖音直播推出 「主播安心入會」政策，針對公會設定不合理高額違約金、合約違約條款模糊、承諾主播保底收入不兌現、約定提供服務不履行等問題，保障主播權益。

上海／降低智慧算力使用成本 發放25億元補貼券

上海市官方印發 「上海市進一步擴大人工智慧應用的若干措施」，提到，降低智慧算力使用成本，發放人民幣六億元（約新台幣25億元）算力券，對租用智慧算力主體，給予30％租金補貼。

上海／無問芯穹攜手十餘家企業 共同啟動AI中試平台建設

在上海市官方指導下，無問芯穹與上海創智學院、理想汽車等十餘家終端行業夥伴，共同啟動上海首個人工智慧終端軟硬適配優化中試（產品正式投產前的試驗）平台的首期建設。

杭州／阿里通義千問報喜 全球市占逾10％ 超越OpenAI

全球知名的大模型應用程式介面（API）三方聚合平台公布最新一期榜單，來自大陸的DeepSeek和阿里通義千問躋身全球前五。其中，通義千問以10.4％的市占，超越OpenAI的4.7％，位列第四。

福清／中景石化烷烴基地投產 年產值衝2,490億元

中景石化全球最大烷烴一體化生產基地在福建省福清市投產。中景石化公司形成年產280萬噸丙烯、380萬噸聚丙烯全球最大烷烴一體化產能。年產值達人民幣600億元（約新台幣2,490億元）。

上海／沐曦發布旗艦晶片曦雲C600 象徵國產GPU性能大突破

2025世界人工智慧大會上，沐曦發布旗艦GPU曦雲C600。該晶片從設計、製造到封裝測試的全流程的大陸國產供應鏈閉環，核心技術自主可控，代表大陸國產高性能GPU實現歷史性突破。