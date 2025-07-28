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WAIC寫自動駕駛里程碑 上海街頭無人駕駛車叫得到

中央社／ 上海28日電

2025人工智能大會推出自動駕駛體驗，提供L4級無人車服務，民眾也可在展場周邊網路叫車；業者透露，拿到牌照後會陸續投放車輛，年底前上海臨港區、浦東新區將有無人駕駛車街上跑。

「2025世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議」在上海世博中心、世博展覽館召開，在26日舉辦的「AI賦能自動駕駛創新發展論壇」現場，上海正式發放第一批「智慧網聯汽車示範運營牌照」。

「智慧網聯汽車示範運營牌照」對於業者來說是重要里程碑，等於企業獲得在一定範圍內提供自動駕駛計程車（Robotaxi）服務的許可證，可以開始收費載客，相當於完成最後一哩路。

第一批計有8家企業獲得發放，包括小馬易行（上海）、百度智行（上海）、賽可智能（上海）、大眾交通、上海賽可出行科技服務有限公司、上海強生出租汽車有限公司、上海錦江出租汽車、上海友道智途。

上汽集團智己汽車L4級Robotaxi項目經理鄭峰28日對中央社介紹，這次獲發示範運營牌照，等於宣告無人駕駛車可以開始商業化經營，規劃將在臨港區、浦東新區逐步投放，初估年底前將可在這些區域看到無人駕駛車街上跑。

鄭峰說明，L4級自動駕駛車最開始必須先拿到「道路測試牌照」，獲得上路測試資格，累積一定的自動駕駛里程數後，再去取得「示範應用牌照」，這時候可以載客，不過不能收費；接著才是示範運營牌照，抵達示範運營這個點後，等於可以面對民眾，使其透過小程式打單，進行收費商業行為。

「在牌照這一塊，我們打怪升級的路線已經結束了」，鄭峰笑答。

對於無人駕駛車的優勢，鄭峰強調，「最終肯定是更安全」。他說，目前Robotaxi看起來有點傻傻的，有些車子在路上跑時，會故意選擇超車Robotaxi，因為他知道無人駕駛車一定會有所反應，絕對不會與其發生擦撞。

現場體驗無人駕駛車的民眾對中央社說，從WAIC自動駕駛體驗專區出發，繞過周邊回到原點大約耗時15至20分鐘，去年也有體驗過自動駕駛技術，彼時車上還得配有一名安全員，這次落實完全無人駕駛車狀態。

2025人工智能大會展區「WAIC里．技能大舞台」也是會場焦點。這塊展區集結各家廠商人形機器人應用場景，有銷售機器人取貨給顧客、有服務機器人倒飲料、有修理機器人敲敲打打，現場還有文藝機器人打鼓、寫書法，演繹AI技術走入日常生活、百工百業時的樣貌。

上海 Robotaxi 中央社

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