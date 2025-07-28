在陸銷量不佳改變戰略？蘋果中國首度關停直營店

蘋果中國官網近日更新顯示，Apple Store大連百年城店將於2025年8月9日20時停止營業，可能為中國首家關停的直營店，目前蘋果暫未對關店原因給出說法，但該訊息引起大陸網友熱議，外界認為可能跟蘋果手機在陸銷量下滑，因而調整門店戰略有關。

據了解，該店於2015年10月24日開業，是大連首家、遼寧省第二家蘋果官方直營店。

蘋果近年在大陸多為擴店、展店的新聞，閉店新聞較為罕見。蘋果近日甫官宣Apple Store 落戶深圳前海壹方城店，將於8月16日上午10點開幕，具體地址為深圳市寶安區新湖路99號前海壹方城L1 層。這是深圳第三家蘋果直營店，前兩家分別在益田假日和羅湖萬象城。

在閉店訊息上，雖然蘋果在2020年關閉了北京三里屯太古里6號樓的Apple Store，該店為蘋果進入中國市場的第一家線下直營店，自2008年7月運營至2020 年7月15日，持續運營長達12年。不過該閉店是為了打造全新門店，後續在三里屯開的新店不僅面積更大、設計理念同步升級，更貼合「沈浸式服務」的用戶體驗定位。

對於閉店原因，有觀點認為與蘋果手機銷量下滑有關，市調機構Canalys最新發布大陸第2季手機出貨量報告顯示，蘋果在中國市場手機的份額持續下滑，華為以1,220萬台的出貨量重奪市場第一，佔據18%的市場份額，vivo出貨量為1,180萬台，佔據17%的份額，排名第二，三至五位分別為OPPO、小米與蘋果，而蘋果第2季在大陸出貨量為1,010萬台。

有網友認為蘋果閉店跟大連百年城商場運營狀況有關，有網友評論稱「百年城商場客流連年下滑，大品牌紛紛撤場」。而大連當地有消費者透露，近兩年店內人流銳減，維修預約甚至無需排隊；另一方面，大連百年城近年租金漲幅年均12%，因此有業內觀察人士分析，評估蘋果正在全球砍掉低效門店，轉向「線上+重點城市旗艦店」模式。