智元機器人加持...曾為台資的上緯新材年內漲十倍 成A股神話

先前宣布轉讓股份給智元機器人的上緯新材28日一度漲超11%，再創歷史新高。盤中每股股價突破人民幣73元，年內累計漲幅已到達十倍以上，成為A股2025年以來首檔十倍股，該股近期在大陸市場被視為「妖股」，同時也成為A股神話。

上緯新材母公司為台資上緯控股，是全球環保耐蝕樹脂的主要供應商，主營業務涵蓋環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、新型復合材料以及循環經濟材料等領域。該公司自2020年在A股科創板上市以來，經營業績並不特別出色，股價表現也較為平淡，被視為化工行業冷門股。在7月9日復牌前，公司A股市值在人民幣30億元附近，每股股價不足8元。

而8日晚間一紙公告改變了上緯新材股價命運，大陸新銳公司智元機器人通過公司及核心團隊共同出資設立的持股平台，以協議轉讓和要約收購的方式取得公司控制權，至少收購其63.62%股份。本次股權交易完成，上緯新材的控股股東將變更為智元機器人及其核心團隊共同持股的主體，實際控制人將變更為智元機器人董事長、CEO鄧泰華，核心團隊包括稚暉君等。

該訊息給上緯新材股價帶來動力。據時代財經引述Wind數據，截至23日，上緯新材已連續11個交易日漲停，總市值已經超過230億元，再次刷新A股「20cm」連板紀錄。

也因投資交易過度火熱，上緯新材在22日早間還緊急披露股票交易風險提示公告稱，公司市盈率顯著高於行業市盈率水平，並提醒廣大投資者，注意投資風險，理性決策，審慎投資。同時還表示8日所披露重大事項的相關審批程序能否通過及通過時間尚存在一定不確定性。

財報資料顯示，2024年及2025年第1季，上緯新材實現收入分別為人民幣14.94億元及3.69億元，分別年增6.73%及10.65%；歸母淨利潤分別為人民幣8,868.14萬元及2,255.06萬元，分別年增25.01%及22.26%。