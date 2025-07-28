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看好中美談判！ 高盛上調MSCI中國指數目標點位 還有11%上漲空間

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
高盛集團（Goldman Sachs）28日將MSCI中國指數12個月目標價由85上調至90，較上周五收市具約11%的上行空間，並維持中國股市「增持」評級。高盛指，若中美談判順利推進、雙方成功達成新協議，將有助於消除市場長期疑慮，進一步提振陸股表現。 路透
高盛集團（Goldman Sachs）28日將MSCI中國指數12個月目標價由85上調至90，較上周五收市具約11%的上行空間，並維持中國股市「增持」評級。高盛指，若中美談判順利推進、雙方成功達成新協議，將有助於消除市場長期疑慮，進一步提振陸股表現。 路透

隨中美貿易協議前景改善，加上監管環境趨緩與流動性支持，高盛集團（Goldman Sachs）28日將MSCI中國指數12個月目標價由85上調至90，較上周五收市具約11%的上行空間，並維持中國股市「增持」評級。高盛指出，若中美談判順利推進、雙方成功達成新協議，將有助於消除市場長期疑慮，進一步提振陸股表現。

港媒《明報》報導指出，高盛認為中美貿易緊張局勢緩和，有望成為推動陸股進一步上行的關鍵動力。此外，大陸第二季GDP表現強勁，政府近期推動「反內捲」政策、港股IPO活動回暖、南向資金創下紀錄流入，加上外資興趣升溫，皆為股市提供支撐。

另，彭博指，高盛還提到多項利好因素，包括貿易前景改善、人民幣逐步走強、私人部門監管風險緩解以及市場流動性支持等。大陸股市已連續三周上漲，因為包括日本在內和美國近期達成貿易協議，提升市場對大陸亦快將達成類似協議的預期。美國和大陸官員將於今日會晤，商討將關稅緩和措施延長至8月中旬的最後期限，相信地緣政治關係趨於穩定亦提振市場信心。

在配置方面，高盛表示MSCI中國指數今年以來已上漲約25%，強化其對「Alpha策略」的偏好，並重申對大陸優質民企及股東回報導向企業的正面看法。行業配置方面，高盛上調保險與原材料股至「超配」，同時下調銀行與房地產股至「中性（大市同步）」。

展望後市，高盛指出，投資人將關注本月底召開的中共中央政治局會議。雖預期決策層不會祭出激進刺激措施，但在經濟疲弱跡象浮現下，年內仍可能推出一系列支持政策。

至於個別股份方面，高盛將保險和原材料股評級上調至「增持」，下調銀行和房地產股評級至「大市同步」。

陸股 美國

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