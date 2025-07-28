回應長和港口交易 陸外交部：中國政府將依法監管
香港長和集團出售海外港口事件的交易問題持續。長和7月28日公布，出售港口一事的獨家磋商期已屆滿，但仍在與財團成員進行討論，擬邀請來自大陸之主要策略投資者，加入成為財團的重要成員。大陸外交部28日指出，中國政府將依法進行監管，堅決維護國家主權和發展利益。
在7月28日大陸外交部例行記者會上，法新社記者提問，香港長和集團28日表示，擬邀請來自大陸之主要策略投資者加入成為財團的重要成員，共同協商出售其位於巴拿馬運河的港口業務。請問中方對此有何評論？
大陸外交部發言人郭嘉昆僅簡短回應稱，中方關注到相關公告。中國政府將依法進行監管，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護市場公平、公正。
同日稍早，據觀察者網報導，長江和記實業有限公司（長和）7月28日在港交所發布公告，宣布擬邀請來自大陸之主要策略投資者加入成為財團的重要成員。
公告寫道，公司確認，於2025年3月4日本公司發布之公告中所述，本集團與一財團間的獨家磋商期已屆滿。儘管該期限已屆滿，本集團仍在與財團成員進行討論，擬邀請來自大陸之主要策略投資者加入成為財團的重要成員。為使交易能夠獲得所有相關監管機構和部門的批准，財團的成員以及交易架構將需要進行變更。
公告表示，該集團打算預留充分的時間進行相關討論，以達成新安排。公司已多次聲明，在未獲得所有相關監管機構和部門批准前，將不會進行任何交易。
此前，長和曾在今年3月4日發布公告，宣布與貝萊德集團達成原則性協議，準備出售其旗下包含巴拿馬在內的各地共43個港口的相關業務及權益給後者併計劃套現190億美元，引起大陸官方強烈不滿。在爭議持續發酵後，長和曾表示暫緩該出售計畫。
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