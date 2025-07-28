中美貿易談判是否接受「次佳協議」？ 陸外交部這樣說

中美第三輪經貿會談將在28日登場。在此同時，美歐近日進行貿易談判，歐方坦言協議「並不理想，但已是最佳可能方案」，引發外界關注大陸是否也會接受類似的「次佳協議」？對此，大陸外交部雖未正面回應是否會在談判中接受「次佳選項」或考慮退出，但表示堅決反對任何一方以犧牲中方的利益為代價，達成交易。

在7月28日例行記者會上，針對路透問及，關於貿易談判，歐盟表示他們與美國達成的協議並不理想，但卻是他們能達成的最好的協議。那麼，如果桌面上只有次佳協議，中國是否願意接受？或者說，必要時中國是否會退出談判？

大陸外交部發言人郭嘉昆表示，「關於你提到的美歐之間達成貿易協議，我想說的是，中方一貫主張各方通過平等對話協商解決經貿分歧，維護良好的國際經貿合作環境，遵守世貿組織的規則。同時我們堅決反對任何一方以犧牲中方的利益為代價，達成交易。」

另，《金融時報》報道指，為營造經貿會談的氛圍，美國方面已同意暫停對大陸實體推出新的出口管制措施，中方也做出相應承諾。郭嘉昆表示，在中美經貿問題上，要強調的是，中美的經貿合作本質上是互利共贏的，中方一貫希望美方同中方一道落實兩國元首通話達成的重要共識，在平等、尊重、互惠的基礎之上，透過對話溝通來增進共識，減少減少合作，推動中美關係穩定、健康、發展。

至於對於中美即將在瑞典開始貿易談判，中方對此談判持何立場？郭嘉昆則回應指，關於中美在瑞典舉行經貿會談的具體情況，你可以保持關注。

郭嘉昆接著重申，在經貿問題上，中方的立場是一貫明確的。希望美方同中方一道，落實兩國元首通話達成的重要共識，發揮中美經貿磋商機制的作用，在平等、尊重、互惠的基礎上，透過對話溝通增進共識，減少誤解，加強合作，推動中美關係穩定健康可持續發展。