直播主逃稅被盯上！陸查360餘起逃稅案 補稅逾123億元

在大陸「十四五」收官之際，大陸稅務部門強調，依法從嚴打擊職業化、跨區域涉稅違法行為，持續強化依法納稅意識，同時，強化對高收入人群的稅收監管，重點鎖定明星、網紅等對象。自2021年以來，已查處網絡直播主偷逃稅案件逾360起，查補稅款超過人民幣30億元（約合新台幣123億元）。

大陸國家稅務總局局長胡靜林28日在國新辦「高質量完成『十四五』規劃」系列主題記者會上稱，「十四五」時期，大陸稅務部門累計徵收的稅費收入預計將逾人民幣155兆元，占全口徑財政收入的比重已達80%左右。

胡靜林指出，「十四五」時期，大陸推出一系列減稅降費政策，全國累計新增減稅降費預計達人民幣10.5兆元，辦理出口退稅預計逾9兆元，有力促進經濟社會發展向好而行、向新而進。而2024年個稅滙算中享受專項附加扣除的人數達1.19億人，較2020年初次滙算增長55%，減稅金額增長156.5%，由2020年的1,160億元增加至近3,000億元。

他又提到，「十四五」以來，稅務部門共依法查處違法納稅人6.21萬戶，挽回各類稅款損失人民幣5,710億元，持續曝光各類典型涉稅案件超過1,500宗，全社會稅法觀念和維護法治公平的意識明顯增強。而截止今年上半年，大陸全國涉稅經營主體突破1億戶，較2020年淨增加3,000萬戶，顯示出中國市場活力足、韌性強。

另，大陸國家稅務總局副局長蔡自力說，從2021至2024年度個稅申報數據看，年收入居前10%的群體，繳納的個稅佔比約九成；綜合所得年收入12萬元以下的個人，滙算後基本毋須繳稅。由此反映出「高收入者多繳稅、中低收入者少繳稅或者不繳稅」的個稅調節收入分配作用的效應持續顯現。

他還提到，大陸國家稅務總局還以精準監管促進遵從，堅決依法嚴查偷逃稅，累計曝光60餘起網絡直播主、文娛領域從業人員偷逃稅案件，在警示震懾中強化依法納稅觀念。從今年剛結束的個稅匯算看，有超過1億的納稅人依法申請退稅1300多億元，還有700多萬納稅人自行依法申報補稅480餘億元。

另一名大陸國家稅務總局副局長王道樹則表示，在查處違法方面，緊盯重點人員，依法查處了一批包括網絡主播、明星藝人在內的高收入人員偷逃稅案件。其中，2021年以來，查處網路主播偷逃稅案件達360餘起，查補稅金30多億元。

王道樹說，同期，稅務部門累計查處騙取及違規享有稅費優惠案件2.18萬起，查補稅款269億元。自2024年以來，稅務部門緊盯團夥犯罪，對職業化、網絡化、跨區域涉稅違法加力狠打，共查處779個職業化犯罪團夥，對9734名犯罪嫌疑人採取強制措施，838人主動投案自首。