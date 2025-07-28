汪小菲麻六記酸辣粉發霉兼氣味刺鼻 Costco多地門市緊急下架

近期，深圳、上海、寧波等地的消費者陸續在社交平台發文投訴稱，在Costco（好市多）買到發霉的麻六記酸辣粉。Costco各地門店已下架麻六記，多位消費者表示，線下門店已經退款，進一步的補償賠償還在商討。麻六記品牌創始人為汪小菲。

《南方都市報》報導，消費者陳女士反映，她於7月22日在深圳Costco門市購入一箱麻六記酸辣粉，一箱共8盒，售價65.9元（人民幣，下同。約新台幣264元）。

7月25日，陳女士沖泡一盒酸辣粉時發現，不僅粉餅發霉，還有一股刺鼻的味道。圖片顯示，該產品生產日期為今年6月16日，酸辣粉表面有疑似發霉跡象。她將情況向深圳Costco門市反饋，隨後線下門市做退貨處理，並原路退回商品金額。

來自寧波的消費者王女士，亦在當地Costco門市買到發霉的麻六記酸辣粉。她提供的訂單截圖和產品信息顯示，她7月22日在Costco購買一箱麻六記酸辣粉，生產日期也是今年6月16日，批次號為202506166494AQ，粉餅表面也有疑似霉斑的不明物質。

目前，Costco 各地門市已下架麻六記，Costco App也檢索不到麻六記的相關產品。

7月25日，Costco相關負責人解釋，「是在近期例行商品品質巡檢中，發現該產品存在質量波動。出於商品質量管控要求，主動暫停該產品銷售」，目前沒有明確重新上架時間。Costco方面確認，Costco出售的麻六記酸辣粉的包裝規格和食材配置和其他渠道有所區別。

麻六記集團創立於2020年；2025年1月，麻六記工作人員曾發布影片作品，稱麻六記酸辣粉正式入駐Costco。愛企查App顯示，麻六記是一間連鎖餐飲品牌商，主打針對年輕人群的新川味連鎖餐飲，餐廳主推新毛血旺核心單品，配合川菜經典菜品新配方新口味切入市場。品牌創始人為汪小菲。

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文章授權轉載自《香港01》