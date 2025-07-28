長和售港案 擬邀陸主要策略投資者成為財團重要成員

香港長和集團出售海外港口事件的交易遲遲未定案。長和7月28日公布，出售港口一事的獨家磋商期已屆滿，但仍在與財團成員進行討論，擬邀請來自大陸之主要策略投資者，加入成為財團的重要成員。

據觀察者網報導，長江和記實業有限公司（長和）7月28日在港交所發布公告，宣布擬邀請來自大陸之主要策略投資者加入成為財團的重要成員。

公告寫道，公司確認，於2025年3月4日本公司發布之公告中所述，本集團與一財團間的獨家磋商期已屆滿。儘管該期限已屆滿，本集團仍在與財團成員進行討論，擬邀請來自大陸之主要策略投資者加入成為財團的重要成員。為使交易能夠獲得所有相關監管機構和部門的批准，財團的成員以及交易架構將需要進行變更。

公告表示，該集團打算預留充分的時間進行相關討論，以達成新安排。公司已多次聲明，在未獲得所有相關監管機構和部門批准前，將不會進行任何交易。

路透7月25日報導指，長和集團擬出售海外港口業務給美資貝萊德（BlackRock）等組成的財團，由於買賣雙方的獨家談判期有145天，於27日屆滿，雙方不太可能於獨家談判期屆滿前達成交易協議。不過，據3名接近長和的人士透露，談判不太可能破裂，獨家談判期可能會繼續延長。

另，據彭博此前報導，大陸央企中國遠洋海運集團（COSCO）洽談加入買方財團，並要求在財團中擁有否決權或同等權力，以阻止任何可能會損害中國利益的決定。

而華爾街日報日前引述知情人士報導，若中遠海運未能參與交易，中方將阻止長和出售港口。對此，大陸外交部發言人林劍回應，大陸國家市監總局將依法保護市場公平競爭，維護社會公共利益，並重申中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯他國正當權益的行為。

此前，長和曾在今年3月4日發布公告，宣布與貝萊德集團達成原則性協議，準備出售其旗下包含巴拿馬在內的各地共43個港口的相關業務及權益給後者併計劃套現190億美元，引起大陸官方強烈不滿。在爭議持續發酵後，長和曾表示暫緩該出售計畫。