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香港長和：擬邀中資投資者加入港口業務買方財團

中央社／ 台北28日電

香港長和公布，就擬出售港口業務一事的獨家磋商期已屆滿，目前仍在討論，並擬邀請中國大陸的主要策略投資者加入成為財團的重要成員，並打算預留充分時間討論。

香港長江和記實業有限公司28日在港交所發出公告表示，該公司確認於今年3月4日發布之公告中所述，集團與一財團之間的獨家磋商期已屆滿。

公告表示，儘管該期限已屆滿，該集團仍在與財團成員進行討論，擬邀請來自中國大陸之主要策略投資者加入成為財團的重要成員。為使交易能夠獲得所有相關監管機構和部門批准，財團的成員以及交易架構將需要進行變更。該集團打算預留充分時間進行相關討論，以達成新安排。

公告表示，該公司已多次聲明，在未獲得所有相關監管機構和部門批准前，該公司將不會進行任何交易。

長和今年3月4日公布，表示與貝萊德（BlackRock）及碼頭投資有限公司（Terminal Investment Limited,TiL）財團達成原則性協議，出售海外43個港口業務，包括巴拿馬運河兩端的兩個港口。

此項交易引來中方不滿，交易的獨家磋商期於7月27日屆滿。

外媒此前報導，若中國國企中國遠洋海運集團（Cosco）未能夠參與長和出售巴拿馬等港口業務的交易，與外資洽購方成為平等夥伴及股東，中國政府威脅將會阻止此項交易。

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