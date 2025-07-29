上海WAIC大會 國台辦籲兩岸攜手拓展AI版圖

在上海舉辦的二〇二五世界人工智能大會（ＷＡＩＣ）今年首次設立兩岸展區及論壇，大陸國台辦副主任趙世通日前在「兩岸ＡＩ融合發展創新論壇」表示，兩岸在ＡＩ領域交流互鑒融合發展，有助於雙方攜手突破技術瓶頸，共同提升在全球ＡＩ發展版圖中的競爭力。

趙世通致詞表示，今年上半年大陸ＡＩ核心產業規模接近人民幣六千億元（約台幣二點四八兆元），大陸ＡＩ蓬勃發展，兩岸在科技創新領域具有深厚的合作基礎和顯著的互補優勢，在此背景下，大力推動兩岸ＡＩ領域融合創新發展充滿無限可能。

趙世通提出四點意見，一是大陸在市場規模、場景應用、數據資源和基礎研究投入等方面優勢明顯，台灣在半導體、精密製造、電子資訊等領域具有獨特優勢，要深化兩岸科技交流。二是兩岸產業界應率先攜手探索ＡＩ在智慧製造、生物醫藥、金融科技、文化創意等各領域深度融合應用，推動兩岸產業升級。三是要依託ＡＩ共同開發提供覆蓋醫療、養老等民生領域的解決方案。四是促進兩岸青年相知相親，透過ＡＩ共同學習、創業與奮鬥。

ＷＡＩＣ首次有兩岸專題，展現大陸希望藉ＡＩ熱潮促進兩岸經濟特別是科技領域的交流。

英業達集團（北京）電子技術有限公司總經理邱全成受訪表示，兩岸在ＡＩ上各有優缺，技術要透過交流才能讓應用得以變現，建議兩岸可從「邊緣ＡＩ」（將ＡＩ運算能力部署到終端設備，而非依賴雲端運算）開始加強合作。台達電子研究院長闕志克期待未來能舉辦閉門座談會，讓兩岸業界敞開心胸談論痛點與解決方案。