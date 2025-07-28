陸新超長期國債 10月下達

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

為大力推動消費品以舊換新資金政策，大陸國家發展改革委近日已會同財政部向地方下達了今年第三批人民幣690億元超長期特別國債。據了解，第四批超長期特別國債資金將於10月下達，金額為人民幣690億元。

據央視，近日，大陸國家發展改革委已會同財政部，向地方下達了今年第三批人民幣690億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金，下一步將繼續加強統籌協調、強化跟蹤調度、完善實施機制，平穩有序推進消費品以舊換新工作。

報導指出，關於下階段以舊換新工作，一是繼續有序下達中央資金。按計畫將於10月下達今年第四批人民幣690億元超長期特別國債資金，繼續支持地方實施消費品以舊換新政策。

二是推動地方均衡用好資金。會同財政部、商務部等部門，督促地方分領域分時段細化資金使用計畫，改善補貼發放方式，確保政策實施更加平穩有序、資金均衡用到年底。

三是持續完善政策實施機制。會同商務部、市場監管總局等部門，加強產品質量和價格監管，督促參與企業依法合規經營，嚴防「先漲後補」、騙補套補等風險，確保政策規範實施，充分發揮「兩新」政策效能。

財政 人民幣

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