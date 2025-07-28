陸工業6月利潤失色 降幅收窄

大陸統計局27日發布最新數據顯示，大陸6月規模以上工業企業營業收入年增1.0%，增速與5月持平；6月規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7,155.8億元，年降4.3%，但降幅較5月收窄4.8個百分點。其中，裝備製造業成為支撐工業利潤引擎，帶動規模以上工業利潤增長3.8個百分點。

數據顯示，上半年大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額為人民幣34,365.0億元，年減1.8%，營業收入則年增2.5%。

大陸統計局工業司統計師于衛寧表示，6月規模以上工業企業利潤年降幅較5月有所收窄，以裝備工業為代表的新動能行業利潤增長較快。

6月裝備製造業營業收入年增7.0%，較5月加快0.3個百分點；利潤由5月下降2.9%轉為增長9.6%。

從行業來看，裝備製造業的8個行業中，4個行業利潤實現增長，其中，汽車行業在車企促銷帶動銷量快速增長，疊加重點企業投資收益增長等因素作用下，利潤增長96.8%；電氣機械、儀器儀表、金屬製品等行業利潤分別增長18.7%、12.3%、6.2%。

就企業類別來看，今年首6個月，規模以上工業企業中，大陸國有控股企業，實現利潤人民幣1.1兆元，按年跌7.6%；股份制企業實現利潤人民幣2.53兆元，下降3.1%。

外商及港澳台投資企業實現利潤人民幣8,823億元，增長2.5%；私營企業實現利潤人民幣9,389億元，增長1.7%。

行業利潤方面，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤按年增長13.7倍；農副食品加工業增長22.8%；通用設備製造業增長6.5%；汽車製造業增長3.6%；石油和天然氣開採業下降11.5%。

6月底，規模以上工業企業資產總計人民幣183.17兆元，按年增長5.1%；負債合計人民幣105.98兆元，增長5.4%。

而資產負債率則為57.9%，較去年同期上升0.2個百分點。