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GE醫療北京燈塔工廠 惠全球

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
GE醫療北京基地的科研人員在進行研究。本報北京傳真
GE醫療北京基地的科研人員在進行研究。本報北京傳真

京城東南，GE醫療北京基地的智慧工廠雖然面積只有4萬多平方米，但生產出的手術機、CT、X光機等多種高端醫療設備和探測器等零部件，供應全球100多個國家。這是「北京智造」水準的縮影，也是中國大陸醫療設備行業首家「燈塔工廠」。

在這座工廠，工人並不多。一處角落裡，不起眼的骨科手術機產線只有百米左右長，每45分鐘就可以下線一台。「別看這條產線只有20名工人，但產量相當於我們在海外的一座工廠，而海外工廠則需要兩三百名工人。」GE醫療北京影像設備製造基地總經理馮健說。

「整個流程、方案的設計，都是在中國這邊做出來的。」馮健介紹，由於僅使用十分之一的勞動力就有了更高更穩定的產出，今年海外兄弟工廠也對北京基地的這條產線有了極大興趣，計畫來這兒學習，建條類似的產線。

最近，GE醫療北京基地迎來了第3.5萬台探測器的下線，實現了量產規模與工藝精度的雙重突破。各種型號的CT機中，探測器被譽為「CT之眼」，是最核心的成像部件之一，其精度直接決定成像品質。過去，這些成像晶片需要人工調配，現在通過AI演算法就能實現智慧匹配，整個流程從過去的5小時壓縮至10分鐘。

AI加持不僅限於這一個關鍵環節，該基地用工廠積累的超過60萬次生產經驗訓練出AI質檢員，在探測器材料篩選的早期階段，就能「揪出」超90%的原材料品質問題。

「智慧製造、AI所需的資源、配套，在中國市場上掃一圈都能找到。」馮健說，智慧製造加持下，北京基地裡的每條產線都可以實現混線生產，X光機、手術機、血管機的產線都相當於GE醫療在海外的一座工廠。

「北京產」正在「惠全球」。作為GE醫療在中國大陸的第一個製造基地，北京基地已經成為其全球最大的影像設備製造基地。截至今年上半年，乳腺機、X光機、骨密度儀累計發運超2.5萬台，骨科手術機設備全球發運超2萬台，GE醫療全球銷售的CT中60%產自北京基地。

北京 手術 工人

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