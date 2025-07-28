香港穩定幣發展推動人民幣國際化 貨幣新賽局 陸長線布局

香港穩定幣法案的落實被視為乘載大陸官方的期許，與推動人民幣國際化的任務息息相關，甚至是中國大陸在貨幣戰的長線布局。

在港元、美元之外，香港穩定幣法案中提及可以與離岸人民幣掛鉤，為離岸人民幣穩定幣提供想像。摩根士丹利研報指出，由於對美國穩定幣立法進一步強化美元主導地位的擔憂，北京對穩定幣日益感興趣，且正以香港為沙盒，探索穩定幣作為未來替代支付方案的可能性，並推動人民幣國際化。

知名經濟學家、淡水泉（香港）總裁陶冬撰文指出，香港穩定幣發展目標是跨境支付，與在岸人民幣體系保持隔離，降低外部金融風險傳導。同時透過港幣或離岸人民幣作為錨定資產，在必要時具備繞開SWIFT的能力，以去中心化形式承擔國際支付功能。

台大經濟系名譽教授林建甫認為，穩定幣未來一定是百花齊放，大陸重要任務是跟美元抗衡，如何繞過美元霸權系統，就是新機會。

台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如近期在一場論壇上亦指，大陸推動穩定幣立法與香港作為試點的本質，其實是延續長期以來推動人民幣國際化的戰略。她認為，除了希望擺脫對美元的依賴，北京力圖提升人民幣在跨境支付體系中的市占率，「真正要搶的是跨境支付的主導權。」

至於香港接下來會否帶動新一輪的離岸金融鬆綁，林建甫表示，因為畢竟人民幣國際化，大陸又想與美元抗衡，走出去是必須的，且要有更大的市場，所以鬆綁或是等於開創離岸金融一個新局，接下來也是有可能會發生的。香港穩定幣「主要還是要挑戰美元霸權」，怎麼繞過美元霸權系統讓他去做新的業務。

劉憶如表示，大陸不遺餘力推動人民幣進一步被大家使用，現在要爭取的是跨境支付，美元支付市占近50%，裡面有20%都是以美元計價的大宗商品（commodity），而大陸這幾年很努力推石油人民幣，也是大陸推進人民幣市占的努力。

致理科技大學國貿系副教授張弘遠認為，香港雖然率先落地法源完整的穩定幣監管條例，但地區競爭格局仍在持續演變。他表示，這場貨幣新賽局某種程度已經不只是經濟創新，而是制度輸出、地緣金融角力與技術主權的三重競逐。