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稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

中美貨幣新賽局「海外美元」將是主戰場

經濟日報／ 記者黃雅慧／專題報導

在這場穩定幣話題中，長期關注加密貨幣的專業人士認為，中美將在穩定幣戰場打得火熱。有分析認為，「海外美元」（Eurodollar）才是中美戰場。

海外美元是指存放在美國以外銀行，不受美國政府法令監管的美元存款或是從這些銀行借到的美元貸款。由於這種境外存款、借貸業務開始於歐洲，因此稱為「歐洲美元」。

「海外美元才是中美正在爭奪的戰場」外貿協會資深顧問李牮斯表示，中方目的是要成為海外美元的霸主，美國策略則是要奪回海外美元控制權。

李牮斯強調，香港很早就在推穩定幣法規，且是美元穩定幣，美國國安部門早就關注到香港行動。

恒業法律事務所金融科技部主任林紘宇也認為，美國《GENIUS法案》重要性或不在拯救美債，而是確保美元有兩個重要出口：一是虛擬資產計價權，比特幣也要用USDC計價，就是美元計價，二是讓海外美元有合規化出口，收編海外美元納入政府監管。對於香港穩定幣法案，他指出要關注虛擬資產計價的問題。

美國 穩定幣

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