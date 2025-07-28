陸大模型數量 稱冠全球
2025世界人工智能大會近期在上海舉行，會上發布數據指出，當前全球已發布的大模型總數達到3,755個，其中大陸企業貢獻1,509個，占比到達四成，數量居全球首位。
大陸AI大模型的迭代速度加快，在電子、原材料、消費品等行業加快落地。
文匯報報導，上述大會發布「全球人工智能創新指數報告2025」，其中提及全球AI總體格局是「美中引領、梯次分布」。其中，美國和中國穩居第一梯隊，且大幅領先其他國家，包括AI晶片企業數、高層次人才數、頂刊頂會論文數、大模型數量等，美中相加均占了參評國家總數的50%以上。
報告顯示，2022年至2024年，中美兩國新增大模型在全球占比由72%升至86%。同一時期，全球大模型數量的增長率，則從2023年的276%驟然失速到2024年的12%。2024年大陸人工智能產業規模突破人民幣7,000億元，連續多年保持20%以上的增長率。
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