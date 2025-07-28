港爭奪數位時代「鑄幣權」穩定幣條例周五生效

隨著全球數位金融競賽升溫，香港《穩定幣條例》將於本周五（8/1）正式生效，以全球首創的監管框架吸引資本與人才，爭奪數位時代「鑄幣權」。

分析指出，港元實行與美元掛鉤的聯繫匯率制，導致香港喪失貨幣政策自主權，本質上成為「美元兌換券」。面對美國《GENIUS法案》推動美元穩定幣合法化，香港若滯後立法將面臨資本外流風險，削弱其金融中心地位，因此被動防禦。

穩定幣、數位貨幣、數位人民幣比一比 圖／經濟日報提供

香港金管局總裁余偉文日前表示，香港穩定幣發行人標準相對嚴格，入場門檻相當高，首階段只會發出數張牌照，而獲發牌的穩定幣發行人必須有實實在在的應用場景，例如跨境貿易等。

實際上，美國穩定幣由市場主導、政府監管，發行機構多為私人企業，主要面向消費者（B2C）。換言之，美國法案傾向讓穩定幣市場化；香港穩定幣則由香港金管局主導、發牌，管理更為中心化，應用場景以機構間結算（B2B）為主。

政大外交系教授陳秉逵指出，香港推出穩定幣有兩個因素：一是先看到美國推出了穩定幣法案，發行以美元為基礎的穩定幣，這不僅是一個支付工具，而是蘊含相當大可能性的市場，為保住香港作為金融中心地位，所以得做；二是看到穩定幣可能會失控，所以必須要監管。

陳秉逵認為，香港穩定幣基礎應該是港元，要鞏固的是香港在整個全球金融體系裡的角色，而這是北京所支持的。香港在反送中之後，國際金融地位有下降，中共認為要維持地位要跟上時代，而當前看起來是穩定幣的時代。

香港財經事務及庫務局長許正宇近日便指，香港將由政府主導推動穩定幣應用，首階段聚焦跨境支付，強調「穩定幣結合區塊鏈與法定貨幣，有助提升資金流通效率」，未來應用將延伸至ETF等金融資產代幣化。

對於條例的實務應用，致理科技大學國貿系副教授張弘遠指，目前已有部分企業進行測試，包含京東、螞蟻等大型平台，已嘗試以穩定幣進行跨境清算操作。「電商企業需要資金切割與清算能力，如果能用穩定幣處理美元交易，全程在鏈上完成，不必再依賴銀行中介」，一旦此模式建立，將加速港幣數位清算機制的普及，未來甚至可引導香港重新成為區域金融中介。