上海人工智能大會 兩岸邊緣AI合作掀起話題

在2025世界人工智能大會（WAIC）上，今年首設的「兩岸AI融合發展創新論壇」昨（27）日上午在上海世博中心舉行。台灣方面有代工大廠英業達（2356）、台達電（2308）等企業出席。有台企代表指出，兩岸在AI上各有優缺，而技術要透過交流才能讓應用得以變現，建議兩岸可從「邊緣AI」開始加強合作。

此次論壇圍繞AI基礎設施支撐智慧化轉型、AI大模型驅動新質生產力、AI多模態重塑產業生態等主題展開對話。台灣方面，包含英業達、台達電、鼎捷數智、台科大等企業代表、學者與會。大陸方面，有科大訊飛、聯想集團、北京工業大學計算機學院等單位參加。

台達電子研究院院長闕志克表示，當前，大陸在AI應用領域的發展領先台灣，台灣雖然有在發展軟體，但投入的資金規模和大陸不能比，且大陸市場夠大、公司的積極性高，進展自然比台灣快很多。

闕志克認為，台灣在軟體上可以尋求大陸以外的合作對象，不過，利用大陸的東西也沒有不對，透過到大陸參展交流，可以看到對方在某個問題上的solution（解決方案），「你就知道他們有這樣的痛點，去學習這個東西，做這個層次的交流完全不會有什麼傷害」。若是要代理，則要留意台灣法規限制。

英業達集團（北京）電子技術有限公司總經理邱全成說，「技術要透過交流才能讓應用得以變現」。兩岸在AI上各有優缺點，大陸擁有很好的算力，包括大數據、應用市場都非常巨大，台灣在AI基礎的硬體做得非常好，尤其從半導體到終端。他認為，未來兩岸可以從「邊緣AI」開始加強合作，例如兩岸中醫利用邊緣AI進行小模型訓練，也能減少隱私風險，或者可在技術專利上合作，推進技術成果轉換。

大陸國台辦副主任趙世通則表示，兩岸在AI領域交流互鑒融合發展，有助於雙方攜手突破技術瓶頸。