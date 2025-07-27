直接投資、跨境貿易結算拉動 人民幣國際化指數年增11%

2025人民幣國際化課題成果《不斷深化的地緣經濟風險》研究27日在北京2025國際貨幣論壇上發布，研究稱人民幣國際化指數（RII）波動向上趨勢不變，人民幣國際化正在推動國際貨幣格局緩慢調整。

中新社報導，該研究顯示，2024年四個季度的RII數值分別為4.84、7.4、6.3和5.68，全年的季平均值為6.06。RII波動向上的整體趨勢保持不變，比2023年的季平均值5.46增長了約11%。

研究稱，2024年RII增長的主要動力仍來自於直接投資交易和跨境貿易結算，貢獻度分別達到83.48%和27.25%。從三級指標表現看，人民幣貸款和人民幣直接投資在全球佔比的增長率最高，分別達到46.65%和16.82%，成為人民幣國際化的年度亮點。

中國人民大學國際貨幣研究所副所長王芳表示，從時間維度看，人民幣國際化正在推動國際貨幣格局緩慢調整；從綜合發揮國際貨幣職能的角度橫向比較來看，人民幣的地位和作用有望繼續提高，進一步拉開與英鎊、日元之間的差距。

研究還顯示，截至2024年底，美元、歐元、英鎊、日元的國際化指數分別為51.13、24.07、3.69和4.47。過去5年，美元、歐元、英鎊、日元、人民幣的國際化指數季平均值的年復合增長率分別為-0.24%、-1.65%、0.00%、-0.32%和17.41%。

人行前行長戴相龍在同一場論壇上也表示，人民幣已經成為國際第三大貨幣，他提出以下幾點理由：

一、今年6月SWIFT數據顯示，人民幣佔貿易融資5.94%，略多於歐元的5.9%，但如果加上人民幣跨境支付，人民幣就超過歐元成為第二大貿易融資貨幣，而人民幣在結算貨幣比例中有波動，但趨勢是上升，如果加上人行人民幣跨境支付，比例會翻倍；

二、根據國際貨幣基金（IMF）數據，雖然人民幣儲備2024年佔全球比例2%，位列全球第五，但如果觀察特別提款權，人民幣成長速度12.28%，比日元、英鎊要多。

中國人民大學「人民幣國際化課題組」於2011年成立，該課題組編制了RII，自2012年起每年定期發布。該指數綜合考慮了人民幣在貿易計價結算、金融交易和官方儲備等方面執行國際貨幣職能的發展動態。