WAIC首設兩岸論壇 台企代表：兩岸可從「邊緣AI」開始合作

在2025世界人工智能大會（WAIC）期間，「兩岸AI融合發展創新論壇」27日上午在上海世博中心舉行。台灣方面有代工大廠英業達、台達電子研究院等企業代表出席。有出席者指出，兩岸在AI上各有優缺，而技術要透過交流才能讓應用得以變現，建議兩岸可從「邊緣AI」開始加強合作。也有與會者期待未來能舉辦閉門座談會或Workshop，讓兩岸業界更自由、敞開心胸地談論彼此遇到的痛點與解決方案。

此次論壇圍繞AI基礎設施支撐智慧化轉型、AI大模型驅動新質生產力、AI多模態重塑產業生態等主題展開對話。台灣方面，包含英業達集團（北京）電子技術有限公司總經理邱全成、台達電子研究院院長闕志克、鼎捷數智股份有限公司董事長葉子禎、台科大資管系特聘教授盧希鵬等企業代表、學者與會。大陸方面，有科大訊飛、聯想集團、北京工業大學計算機學院等單位參加。

闕志克接受媒體聯訪表示，當前，大陸在AI應用領域的發展領先台灣，台灣雖然有在發展軟體，但投入的資金規模和大陸不能比，且大陸市場夠大、公司的積極性高，進展自然比台灣快很多。

闕志克說，他認為台灣在軟體上可以尋求大陸以外的合作對象，不過，利用大陸的東西也沒有不對，透過到大陸參展交流，可以看到對方在某個問題上的solution（解決方案），「你就知道他們有這樣的痛點，去學習這個東西，做這個層次的交流完全不會有什麼傷害」。若是要代理，則要留意台灣法規限制。

這是世界AI大會首次設立兩岸論壇。闕志克認為，論壇得以作為初始彼此接觸的途徑，但仍偏場面化，期待未來形式可以更自由，例如舉辦閉門座談會或Workshop，讓兩岸業界面對面，放開心胸地談論彼此遇到的法規、技術問題還有solution，「這種交流應該多辦，會蠻受業界歡迎」。

邱全成在媒體聯訪時說，「技術要透過交流才能讓應用得以變現」。兩岸在AI上各有優缺點，大陸擁有很好的算力，包括大數據、應用市場都非常巨大，台灣在AI基礎的硬體做得非常好，尤其從半導體到終端。他認為，未來兩岸可以從「邊緣AI」開始加強合作，例如兩岸中醫利用邊緣AI進行小模型訓練，也能減少隱私風險，或者可以在技術專利上合作，推進技術成果轉換。

邱全成提到，他正在推動「兩岸數字經濟圈」，由於很多中小企業沒有足夠的資源去建設如大模型、智算中心等基礎建設，若一些頭部企業合作打造平台，將可助力新創企業發展AI應用。而大陸市場幅員廣闊、用戶量非常大，一眾台灣元宇宙企業都希望能夠藉此切入大陸市場。

他指出，台灣新創團隊在軟體應用的深入程度有很強的競爭力，同質性不高且思考細膩，不過必須要有更大的用戶規模才能發展，否則只是在小範圍的應用，或是內部開發，永遠沒辦法成長，透過兩岸數字經濟圈，能讓軟體在大陸市場落地應用，「年輕人要賺錢、要變現，總是要有舞台去發揮」。

邱全成也提到，兩岸文化雷同，中文也會通，這是台企的重要跳板，甚至可以結合大陸成熟的技術，共同推動元宇宙的應用。他認為，明年世界AI大會應該會有更多台灣軟體企業代表與會。

英業達今年首次參加WAIC。邱全成表示，英業達帶來最新的液冷技術，能夠讓AI的伺服器包括基礎設施在能耗上面達到更好的性能。英業達在全球液冷技術排名靠前，希望未來透過兩岸合作，將制定液冷的標準推向全球。